Esta es la ciudad que Zoë Kravitz habría elegido para su boda con Harry Styles

A diferencia de otras parejas de famosos que han organizado bodas espectaculares con un gran número de invitados, Zoë Kravitz y Harry Styles estarían pensando en algo completamente diferente para su gran día.

Fuentes aseguran que la pareja está pensando en una celebración íntima y discreta, lejos del lujo y el glamour de Hollywood, pero en una ciudad que tiene un profundo significado para la familia Kravitz y su herencia musical.

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La ciudad que Zoë Kravitz y Harry Styles han elegido para su boda

Se dice que Harry y Zoë, que están comprometidos desde abril, estarían considerando celebrar su boda en Nueva Orleans, una ciudad que combina historia, música y que tiene un lazo especial con la familia de la novia.

Esta ciudad no es una elección por casualidad, Nueva Orleans ocupa un lugar muy especial en el corazón de Zoé y su historia familiar, pues fue en esta ciudad donde su padre, Lenny Kravitz, compró su primera casa en 1994.

Se trata de una histórica residencia construida en 1825, que el cantante restauró antes de venderla años después, y dónde Zoë pasó largas temporadas durante su adolescencia, creando un lazo especial con la ciudad.

Además de su valor familiar, Nueva Orleans destaca por su rica herencia musical, y de acuerdo con The Sun, Zoë y Harry buscan celebrar una boda única e íntima que refleje su estilo, lejos de una gran ceremonia llena de celebridades.

¿Qué piensa Lenny Kravitz de Harry Styles, prometido de su hija Zoë Kravitz? Getty Images

¿Cuándo será la boda de Zoë Kravitz y Harry Styles?

Aunque ya están comprometidos, la pareja no tiene prisa por casarse, fuentes cercanas han compartido con medios como People, que prefieren disfrutar esta etapa y avanzar a su propio ritmo, manteniendo la discreción que ha caracterizado su relación desde 2025.

Por otra parte, Harry ha expresado que desea construir una familia, casarse y ser padre, incluso reveló que esa reflexión sobre su futuro inspiró ‘American Girls’, luego de ver a varios de sus amigos encontrar estabilidad al formar una familia.

Y aunque aún no hay una fecha tentativa para su boda, no cabe duda de que será una celebración tan única y especial como lo ha sido su relación hasta ahora, incluso muchos fans creen que podrían sorprendernos con una boda secreta, mucho antes de lo que pensamos.