Piero Hincapié: quién es el futbolista de Ecuador que estaría saliendo con Sabrina Carpenter

La noticia de que Sabrina Carpenter podría estar saliendo con el futbolista ecuatoriano Piero Hincapié ha sorprendido a sus seguidores y rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales, y desde que surgieron los rumores, los fans no han dejado de preguntarse cómo se conocieron y en qué momento habría comenzado este inesperado romance.

Varios medios internacionales han difundido las supuestas pruebas que apuntan a un romance entre la cantante y el futbolista, y entre los principales indicios destaca la presencia de Sabrina en uno de los partidos de la selección de Ecuador durante el Mundial 2026, donde apoyó al equipo desde las gradas.

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Los rumores de romance de Sabrina Carpenter y Piero Hincapié

El portal TMZ desató los rumores de un supuesto romance entre Sabrina Carpenter y Piero Hincapié, asegurando que ambos habrían comenzado a interactuar hace algunas semanas a través de mensajes directos, dando pie a una relación que ya acapara la atención de la prensa y las redes sociales.

Una de las principales pruebas que ha alimentado estos rumores fue la presencia de Sabrina en el MetLife Stadium durante el partido entre Ecuador y Alemania, donde la cantante fue vista apoyando con entusiasmo a la selección ecuatoriana.

Los rumores de romance de Sabrina Carpenter y Piero Hincapié Getty Images

Las imágenes mostraron a la cantante luciendo la camiseta de la Selección de Ecuador, mientras seguía cada jugada con unos binoculares, demostrando su total apoyo y su fanatismo por la Selección.

Sabrina celebró con entusiasmo los goles de Ecuador desde un palco VIP, un momento que quedó registrado en videos compartidos en redes sociales, y su presencia incrementó las especulaciones sobre una relación con el defensor central, aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto.

Sabrina Carpenter at the Ecuador vs Germany Game at the 2026 FIFA World Cup! pic.twitter.com/5PNfKGWcMe — Sabrina Carpenter Daily 2.0 (Fan Account) (@SCdailyupdate) June 26, 2026

¿Quién es Piero Hincapié?

Piero Hincapié es uno de los defensores más prometedores del fútbol sudamericano. A sus 24 años, milita en el Arsenal de la Premier League y se ha consolidado como una pieza clave de la selección de Ecuador gracias a su proyección internacional y solidez defensiva.

Actualmente, Piero Hincapié juega en el Arsenal de la Premier League, donde se consolidó como uno de los defensores más destacados tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen de Alemania.