¿Qué sabemos sobre el triángulo amoroso de Sabrina Carpenter, Camila Cabello y Shawn Mendes?

Camila Cabello y Shawn Mendes mantuvieron una relación sentimental durante dos años. Después de lanzar su colaboración musical Señorita, los artistas llevaron su amistad al siguiente nivel y se coronaron como una de las parejas favoritas de aquel entonces, sin embargo, en noviembre de 2021 decidieron ponerle punto final a su romance.

A pesar de que finalizaron su relación en buenos términos, se cree que actualmente hay cierta fricción por los rumores de romance que han desatado Shawn Mendes y Sabrina Carpenter durante los últimos meses. Y es que los tres artistas actuarán en los MTV VMA Awards 2024 este 11 de septiembre de 2024, y los fanáticos esperan ansiosamente un posible encuentro entre el trío para confirmar —o no— los rumores de enemistad.

Todo sobre la rivalidad de Sabrina Carpenter y Camila Cabello por el amor de Shawn Mendes

La última vez que Shawn y Camila fueron vistos juntos fue en julio de 2024 durante la final de la Copa América que se llevó a cabo en Miami.: “Se aman, siempre lo harán. Pero no han vuelto a estar juntos”, dijo una fuente cercana a la pareja a Life & Style días después del evento.

En cuanto a su “relación” con Sabrina, Shawn fue visto por primera vez con la cantante en marzo de 2023 cuando salieron juntos de la fiesta de lanzamiento del álbum Endless Summer Vacation de Miley Cyrus. Además, los artistas también fueron vistos compartiendo un momento en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, y días después, una fuente le dijo a Entertainment Tonight que eran pareja.

“Shawn y Sabrina se están viendo”, dijo la fuente. “Han estado saliendo mucho y tratando de mantener las cosas discretas. Estuvieron juntos en una fiesta de cumpleaños hace un par de semanas y estaban lindos juntos. Shawn está feliz”.

Sin embargo, Shawn negó tener una relación con Sabrina, aunque se llegó a la conclusión de que ella le dedicó algunas de sus nuevas canciones: “Taste”, “Dumb and Poetic” y “Coincidence”. Por su parte, se cree que la canción de Camila Cabello, Can Friends Kiss? es la respuesta a la letra de Coincidence de Carpenter.

“No me gusta tu nueva chica, ella no me conmueve / Cuando hablas de ella, me pongo de mal humor”, dice parte de la letra.