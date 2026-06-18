Tom Holland propone a Owen Cooper como su candidato favorito para ser el próximo Spider-Man: “Me encantaría ser su mentor”

Tom Holland y Zendaya ya comenzaron la promoción de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del héroe de Marvel que llegará a los cines el 29 de julio, y durante una reciente entrevista, el actor británico habló sobre su futuro en la franquicia y dejó entrever que ya contempla la posibilidad de despedirse del icónico traje de Spider-Man.

Holland no sólo ha sorprendido con sus declaraciones sobre Zendaya y su nueva etapa como marido y mujer, también ha impactado al poner sobre la mesa el nombre de su candidato favorito a sustituirlo en el Universo de Marvel: Owen Cooper.

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Tom Holland imagina a Owen Cooper como el próximo Spider-Man

Durante una entrevista con la revista Esquire, Tom reflexionó sobre su futuro en Marvel fuera del icónico personaje arácnido, y aseguró que le gustaría tomar un papel significativo detrás de cámaras.

“Es bastante difícil obtener un crédito de productor en futuras películas”, explicó Holland: “De la misma manera que Robert Downey fue un mentor para mí en mis tres primeras películas, me encantaría ser esa persona para quien venga después”.

El esposo de Zendaya también señaló a su candidato favorito para sustituirlo en fyturas películas de Spider-Man, asegurando que tiene un gran talento y sin duda un gran futuro en Hollywood.

“Owen Cooper sería increíble. Obviamente es muy talentoso y es el tema del momento”, declaró.

Y aunque Tom ha dado su visto bueno a Owen, el actor tampoco descarta la posibilidad de que alguien completamente nuevo y desconocido le de vida al personaje, pues sería una maravillosa oportunidad para quien logre ganarse el traje.

“El papel funciona bien con una cara nueva y desconocida”, recalcó.

¿Quién es Owen Cooper?

Owen Cooper se consolidó como una de las grandes promesas de la actuación tras su aclamado debut en Adolescencia, serie que le valió un Emmy, un Globo de Oro, un BAFTA y un SAG Award.

Desde entonces, su carrera ha despegado con fuerza: en 2026 debutó en el cine con Cumbres Borrascosas y ya forma parte del elenco de Cry to Heaven, la próxima película de Tom Ford.