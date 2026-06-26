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Wellness

Efectos secundarios de Ozempic: ¿realmente afectan los anticonceptivos?

El “baby boom de Ozempic” generó dudas sobre si el medicamento reduce la eficacia de los anticonceptivos. Esto es lo que la ciencia confirma, según cada tipo de GLP-1 y cada método anticonceptivo.

Junio 25, 2026 • 
Pamela López
Using injection pen

LONDON, ENGLAND - MAY 28: The photographers friend with a injection pen to administer weight loss drug on May 28, 2026 in London, England. (Photo by Peter Dazeley/Getty Images)

Peter Dazeley/Getty Images

El llamado “baby boom de Ozempic” lleva meses generando conversación en redes, con miles de mujeres compartiendo en TikTok que se embarazaron mientras tomaban anticonceptivos y usaban este tipo de medicamento al mismo tiempo. La pregunta que todas quieren responder es la misma: ¿de verdad el Ozempic reduce la efectividad de la pastilla?

Lo que pasa realmente en el cuerpo

Todos los medicamentos GLP-1, incluidos Ozempic, Wegovy y Mounjaro, retrasan el vaciado del estómago, lo que significa que todo lo que consumes permanece ahí más tiempo del habitual. Esto puede afectar la velocidad con la que se absorben otros medicamentos, incluidos los anticonceptivos orales.

La diferencia clave que pocos explican

Aquí está el dato que cambia todo: no todos los GLP-1 actúan igual. La semaglutida, que es el ingrediente activo de Ozempic y Wegovy, se probó junto con anticonceptivos orales y no mostró un impacto clínicamente significativo en su absorción ni en su eficacia. El problema real está en Mounjaro, cuyo ingrediente activo es la tirzepatida, un agonista dual que afecta tanto al GLP-1 como al GIP, y que sí demostró una reducción del 20% en la exposición general de un anticonceptivo oral combinado tras una dosis única.

Por qué Mounjaro sí lleva advertencia y Ozempic no

Mounjaro es el único medicamento GLP-1 que incluye en su etiqueta una advertencia oficial para usar un método anticonceptivo de respaldo al iniciar el tratamiento o al aumentar la dosis, justamente por ese efecto comprobado en la absorción de la pastilla. Ozempic, en cambio, no lleva esa advertencia porque las investigaciones no han encontrado ese mismo nivel de interferencia.

El factor que sí aplica a todos los GLP-1 por igual

Independientemente del medicamento específico, los efectos secundarios gastrointestinales como náuseas y vómitos pueden afectar la absorción de cualquier pastilla anticonceptiva. Si vomitas antes de que hayan pasado algunas horas de haber tomado tu anticonceptivo, el protocolo es el mismo que aplicaría sin estar usando GLP-1: tomar otra pastilla de inmediato y continuar el resto del ciclo en el horario habitual.

Lo que sí está confirmado sobre la fertilidad

Más allá de la interacción con la pastilla, hay otro factor real detrás del fenómeno: estos medicamentos mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen niveles de andrógenos, lo que puede restablecer ciclos ovulatorios irregulares, especialmente en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Eso significa que algunos de estos embarazos “inesperados” no se deben solo a una pastilla menos efectiva, sino a una fertilidad que mejoró sin que la persona lo esperara.

Qué hacer si usas anticonceptivo oral y GLP-1 al mismo tiempo

Los métodos anticonceptivos no orales como el DIU, el implante, el parche o el anillo vaginal no se ven afectados por ninguno de estos medicamentos, así que son la opción más segura si quieres evitar cualquier duda. Si prefieres seguir con la pastilla, usar un método de barrera adicional como el condón durante el inicio del tratamiento o los ajustes de dosis es la recomendación más consistente entre especialistas, sobre todo si estás usando Mounjaro.

La conclusión real es que no se trata de un riesgo generalizado para todos los GLP-1, sino de un efecto específico y comprobado en un solo medicamento, además del riesgo más universal que representan las náuseas y vómitos en cualquier tratamiento. Hablarlo directamente con tu médico sigue siendo el paso más importante antes de asumir que tu anticonceptivo sigue funcionando igual que antes.

ozempic glp-1
Pamela López
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