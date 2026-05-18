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Equidad

El Síndrome de Ovario Poliquístico cambia de nombre: esta es la razón por la que ahora se llamará SOMP

El Síndrome de Ovario Poliquístico ahora se llamará Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino: qué significa este cambio y cómo impactará en su diagnóstico.

Mayo 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
El Síndrome de Ovario Poliquístico cambia de nombre: esta es la razón por la que ahora se llamará SOMP

El Síndrome de Ovario Poliquístico cambia de nombre: esta es la razón por la que ahora se llamará SOMP

Getty Images

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), es el trastorno hormonal más común entre las mujeres que se encuentran en edad reproductiva; sin embargo, tras varios años de estudios, el SOP cambiará oficialmente de nombre, ahora se llamará Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (SOMP).

La importancia de este cambio histórico, tiene como intención reflejar de forma más precisa la complejidad de la enfermedad y el impacto que tiene en todo el organismo, además de ser más precisos en su diagnóstico, mejorando así la calidad de vida de las mujeres que lo padecen.

¿Por qué el SOP cambia a SOMP?

El principal motivo detrás de esta modificación es que el antiguo nombre se consideraba limitado e incluso confuso, pues aunque el SOP suele relacionarse con la presencia de quistes en los ovarios, expertos aseguran que muchas pacientes diagnosticadas nunca desarrollan estos quistes, mientras que otras mujeres pueden tenerlos sin padecer realmente el síndrome.

Por otra parte, el trastorno no afecta únicamente a los ovarios, por lo que el nuevo nombre busca visibilizar que esta condición es mucho más amplia, pues también se ven involucradas alteraciones hormonales, metabólicas y endocrinas.

El Síndrome de Ovario Poliquístico cambia de nombre: esta es la razón por la que ahora se llamará SOMP

El Síndrome de Ovario Poliquístico cambia de nombre: esta es la razón por la que ahora se llamará SOMP

Getty Images

¿Por qué es mejor el Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (SOMP)?

Los especialistas determinaron que el término SOMP describe mucho mejor las principales características de la enfermedad:

  • Ovárico: por el impacto que tiene en la función reproductiva.
  • Metabólico: por su relación que tiene con la resistencia a la insulina, obesidad y riesgo de diabetes.
  • Poliendocrino: porque se ven involucrados diferentes sistemas hormonales del cuerpo.

Y es que durante años, el SOP estuvo asociado principalmente con problemas para quedar embarazada; sin embargo, las investigaciones han demostrado que sus efectos se extienden mucho más allá de la fertilidad.

Algunos de los síntomas más frecuentes son: menstruaciones irregulares, acné persistente, crecimiento excesivo de vello, caída del cabello, aumento de peso, resistencia a la insulina, ansiedad y depresión, mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Por estas razones, médicos expertos en endocrinología, ginecología y salud metabólica, consideran que el nuevo nombre podría ayudar a mejorar el diagnóstico temprano y generar mayor conciencia sobre la dimensión real del padecimiento.

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