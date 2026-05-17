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Equidad

¿Por qué hay personas que nunca publican en sus redes sociales? Esto revela la psicología sobre su personalidad

Valoran su privacidad o están escondiendo algo turbio, esto dice la psicología de quienes no comparten nada en redes sociales a pesar de tener un perfil activo.

Mayo 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué hay personas que nunca publican en sus redes sociales?

¿Por qué hay personas que nunca publican en sus redes sociales?

Getty Images

Es muy probable que conozcas a alguna persona que a pesar de tener un perfil de Facebook, Instagram o TikTok casi no publican nada, ni siquiera cuentan con una foto de perfil, aunque sí interactúan ocasionalmente dando “me gusta” o comentando.

De acuerdo con la psicología, la razón de que algunas personas decidan mantener sus perfiles sin publicaciones, esconde varias intenciones, pues el objetivo principal de estos perfiles, es precisamente compartir uno que otro aspecto de nuestra vida diaria.

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¿Por qué hay personas que nunca publican en sus redes sociales?

De acuerdo con la psicología, las personas que tienen redes sociales pero no publican suelen ser personas introvertidas y reservadas que valoran su privacidad y prefieren relacionarse en círculos pequeños.

Por otra parte, también tienen la característica de ser emocionalmente autosuficientes, por lo que no sienten la necesidad de compartir su vida con todo el mundo, ni de buscar validación a través de “likes” o comentarios.

Otros han argumentado también la necesidad de mantener su seguridad íntegra, ya que al exponer cada detalle de tu vida en las redes sociales, puedes poner en peligro tu privacidad e información personal.

Hay quienes también argumentan que las redes sociales son una forma de distracción, por lo que sólo las usan de vez en cuando para mantenerse informados o consumir algún tipo de contenido, pero sin la necesidad de compartir.

Ignóralo

¿Por qué hay personas que nunca publican en sus redes sociales?

Getty Images

¿Qué pasa con las personas que comparten todo en redes sociales según la psicología?

En contraste, hay personas que disfrutan compartiendo cada detalle de su día a día, y de acuerdo con la psicología, podría deberse a que estas personas buscan la validación o la aprobación a través de “me gustas” y comentarios positivos que refuercen su autoestima y les hagan sentir que son aceptados socialmente.

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