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Equidad

5 playas nudistas en México para liberarte sin prejuicios estas vacaciones

Si estas vacaciones buscas algo distinto, estas playas mexicanas te invitan a soltar los prejuicios, conectar con la naturaleza y disfrutar la libertad… incluso sin traje de baño.

Marzo 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Playas nudista en México que son perfectas para vivir una experiencia única en vacaciones

Playas nudista en México que son perfectas para vivir una experiencia única en vacaciones

Getty Images

Semana Santa es el momento perfecto para hacer un break y escaparte a la playa, y si además quieres llevar la experiencia a otro nivel, atrévete a visitar una playa nudista y disfrutar del sol, el mar y la libertad sin pena.

En México existen rincones paradisíacos para todos los gustos: desde playas oficialmente nudistas hasta destinos donde el topless o el desnudo son tolerados, y todos comparten algo en común: paisajes espectaculares y un ambiente relajado, libre de prejuicios.

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Playas nudista en México que son perfectas para vivir una experiencia única en vacaciones

Las playas nudistas no solo buscan romper con los estereotipos, también promueven la aceptación corporal y la convivencia respetuosa, y estos destinos mexicanos son perfectos para disfrutar de la experiencia.

Zipolite, Oaxaca

Considerada una de las playas nudistas más conocidas de México, este destino destaca por su belleza y por permitir recorrer varios kilómetros sin ropa, además, cuenta con bares, hoteles y restaurantes; sin embargo, entre julio y septiembre el mar presenta corrientes fuertes, por lo que nadar puede ser riesgoso.

Playa del Secreto, Guerrero

Ubicada en la Bahía de Santa Lucía, esta playa es conocida por permitir el nudismo en un ambiente tranquilo y con oleaje más calmado. Además, cuenta con un hotel cercano, ideal para quienes desean quedarse varios días y relajarse.

Punta Serena, Jalisco

En la Costa Alegre de Jalisco, este destino solo para adultos ofrece una experiencia nudista más exclusiva. Aquí el topless y el desnudo son comunes, especialmente en áreas privadas, lo que permite disfrutar del mar sin líneas de bronceado y en un ambiente relajado.

Playa Yerbabuena, Oaxaca

Esta playa destaca por su ambiente tranquilo y rodeado de vegetación, ideal para disfrutar del nudismo en contacto con la naturaleza, está ubicada en Santa Cruz, en las bahías de Huatulco, y se puede llegar en lancha en tan solo unos minutos.

Bahía de Matanchén, Nayarit

Ubicada cerca de San Blas, esta playa casi virgen es conocida por su ambiente tranquilo y poco concurrido, y aunque el nudismo no es oficial, es tolerado en varias zonas, lo que permite disfrutar del sol y el mar con total libertad.

Además, sus aguas claras y arena fina la convierten en una opción ideal para quienes buscan una experiencia discreta.

En estos destinos, la regla principal es la naturalidad: sin prejuicios, sin miradas incómodas y con la idea de que todos los cuerpos son bienvenidos.

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