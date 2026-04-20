Maráica Huichol: El proyecto que lleva el alma Wixárika al Mundial 2026 (y porqué tienes que conocerlo)

Si piensas que el Mundial es solo fútbol para hombres y gritos de gol, no conoces el lado B. Imagina un balón de fútbol con miles de chaquiras colocadas a mano que fusiona una tradición milenaria con uno de los momentos más históricos del deporte en 2026. Platicamos con Ane y Lore Villa, las creadoras de Maráica, un proyecto que empezó como un sueño de apoyo social y hoy está en el radar del lujo internacional. Más que empresarias, estas mujeres son puentes entre lo ancestral y lo moderno.

Maráica nació hace ocho años de una forma casi mágica. Ane recibió un encargo para hacer unas cajas con arte huichol y ahí conoció a un artesano que le cambió la perspectiva. Al enterarse de que muchas marcas no pagaban lo justo y abusaban del regateo, supo que su misión era otra. “No queríamos donar dinero, queríamos dar trabajo” me cuenta Ane con una convicción que te pone la piel de gallina. Durante los primeros cinco años, no ganaron un peso; todo se reinvirtió en la comunidad Wixárika para escuelas, techos y necesidades básicas.

Un proyecto que empezó como un sueño de apoyo social y hoy está en el radar del lujo internacional. Cortesía Maráica

Le pregunté a las hermanas Villa sobre el mayor reto de trabajar con artesanía en un mundo de producción masiva, y la respuesta de Lore fue contundente: “No lo vemos como un reto, sino como una ventaja. México está de moda y lo que nosotras ofrecemos es una pieza única hecha a mano que jamás podrá replicar una máquina”.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y México como uno de los epicentros de la fiesta, el balón de Maráica se posiciona no solo como un souvenir, sino como un estandarte cultural. Lore me confesó que la elección de este objeto fue estratégica:

“Nosotras no somos muy futbolistas, pero entendemos que el balón funciona para todos los equipos, para todas las épocas y para todos los países. Puedes personalizarlo con el nombre de tu jefe o de tu amigo que viene del extranjero, y se convierte en el regalo perfecto porque representa la magia de México en un ícono que todo el mundo reconoce.”

Y es que, en un evento donde se esperan más de tres millones de visitantes, llevar el arte Wixárika a una superficie esférica fue un desafío técnico que resolvieron con ingenio. “Hicimos el molde de resina para que nunca se desinfle; queríamos que la obra fuera permanente. Al final, lo que le entregas a alguien es un pedacito único de nuestra historia, hecho por manos artesanas que plasman sus visiones ancestrales en un objeto que hoy une al mundo entero” concluye Ane, recordándonos que en este mundial, el verdadero lujo es lo que tiene alma.

Para concluir, pregunté “¿Qué le dirían a otras mujeres que quieren emprender su propio proyecto en México?”: “Que se den el tiempo y que no duden de ellas. A veces planeamos demasiado queriendo que sea perfecto, pero aunque no lo sea, aviéntense”, dijo Ane. Por su parte, Lore respondió: “Que no les importe lo que los demás digan. La gente siempre va a hablar. Aviéntense, ¿y qué tal si sí sale bien?”.

Dato Cosmo

Maráica significa “aura” en Wixárika, y precisamente es lo que cada pieza tiene. También, todas las obras incluyen un certificado de autenticidad que nombra al artesano que la creó. Es un recordatorio de que, detrás del lujo, hay una persona preservando una historia de siglos. ¿Ya sabes de qué equipo vas a mandar a hacer tu balón?