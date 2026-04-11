10 emprendimientos sencillos que puedes comenzar si tienes poco presupuesto.

Basta de quejas y basta de esperar a que te suban el sueldo. El 2026 es el año de la soberanía económica femenina. Si tienes una conexión a Wi-Fi, una habilidad especial y un poco de ganas, ya tienes una empresa en potencia. No necesitas un inversionista de Shark Tank para empezar; solo necesitas estrategia. Hoy te traigo una lista de los 10 emprendimientos que están dejando dinero real con una inversión mínima. ¡A facturar se ha dicho!
De acuerdo con asesores en finanzas personales, estos negocios tienen el ROI (retorno de inversión) más rápido:
- UGC Creator (User Generated Content): No necesitas ser influencer, solo grabar reseñas estéticas para marcas desde tu casa.
- Social Media Management para PyMES: Todas las estéticas y cafeterías de tu barrio necesitan un feed lindo; tú puedes ser su mente creativa.
- Venta de plantillas digitales: Si eres buena en Canva o Notion, vende tus diseños en Etsy. ¡Ingresos pasivos 24/7!
- Personal Shopper de segunda mano: Selecciona piezas vintage en tianguis y revéndelas curadas en Instagram.
- Ghostwriting para LinkedIn: Ayuda a directivos a redactar sus posts para verse inteligentes.
- Cuidado de mascotas premium: Un servicio de “nanny” para perritos que incluya fotos estéticas de su día.
- Clases de idiomas o habilidades vía Zoom: Monetiza lo que ya sabes hacer.
- Venta de kits de “wellness” personalizados: Velas, aceites y cristales armados por ti.
- Asistente virtual: Organiza agendas desde tu cama para emprendedores de otros países.
- Organización de clósets: El método Marie Kondo aplicado a domicilio; la gente paga por orden mental, créeme.
Tip Cosmo
No renuncies a tu trabajo todavía. Empieza tu emprendimiento como un proyecto aparte o un negocio secundario y hazlo crecer hasta que tus ganancias igualen tu sueldo. La seguridad financiera es el verdadero empoderamiento.