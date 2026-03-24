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Equidad

Pequeños comportamientos que cambian la forma en cómo te trata la gente

El respeto no se pide, se gana con actitud. Descubre los 5 comportamientos silenciosos que harán que la gente te trate con más valor y autoridad.

Marzo 24, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujeres estrechando las manos

Pequeños comportamientos que cambian la forma en cómo te trata la gente

Getty Images

¿Sientes que te interrumpen en las juntas o que tus amigos siempre eligen el plan sin preguntarte? A veces, sin decir una sola palabra, enviamos señales de que nuestro tiempo o nuestra opinión valen menos. Pero el poder es una percepción, y hoy vamos a enseñarte a hackearla. No necesitas gritar; el respeto más profundo se cultiva en el silencio y en los detalles que nadie nota, pero todos sienten.

La experta en comunicación no verbal, Amy Cuddy, afirma que nuestra postura y micro-gestos dictan cómo nos tratan los demás:

1. La pausa al hablar

No respondas de inmediato. Esperar dos segundos antes de contestar proyecta seguridad y control. La gente impaciente parece ansiosa; la gente que pausa parece poderosa.

2. Contacto visual

No rompas el contacto visual de inmediato cuando alguien termina de hablar. Mantenerlo un segundo extra demuestra que no te intimida la situación.

3. Ocupar espacio

Deja de hacerte pequeña. Pon tus cosas sobre la mesa, siéntate derecha, abre los hombros. Quien ocupa espacio físico, reclama espacio emocional.

4. El “No” sin explicaciones

Cuando dices que no puedes hacer algo, no des mil excusas. Un “No puedo en esta ocasión, gracias” proyecta que eres dueña de tu tiempo.

Empieza hoy mismo con uno de estos y observa cómo cambia la energía a tu alrededor. Tú pones las reglas de cómo el mundo te recibe. ¡Haz que valga la pena!

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