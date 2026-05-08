Cómo transformar tu celular en una herramienta de manifestación y buena suerte

El celular se ha convertido en una parte imprescindible de nuestra vida diaria, lo utilizamos para enviar y recibir mensajes, llamadas, así como navegar en las redes sociales, ¿pero qué pasa si comienzas a utilizarlo como una herramienta de manifestación?

Expertos en bienestar y manifestación, aseguran que esa conexión que tenemos con nuestro celular, puede ayudarnos a atraer la energía positiva, la abundancia, la buena suerte e incluso el amor, pues es una excelente herramienta.

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¿Cómo usar el celular para manifestar nuestros deseos y atraer la buena suerte?

Usar el celular como herramienta de manifestación, no tiene que ver con magia instantánea, sino con el impacto psicológico que tienen los estímulos visuales, las palabras y los hábitos digitales en nuestro estado emocional y mental.

Todo aquello que consumes y cómo lo haces, puede influir en tu forma de atraer todo aquello que deseas, así que pon manos a la obra y prepara tu celular para manifestar todo aquello que deseas.

Fondo de pantalla con intención

Es el cambio más obvio, pues es la imagen que ves constantemente en tu celular, así que elegir un fondo de pantalla que represente aquello que deseas manifestar, es tu movimiento más poderoso.

Uno de los primeros pasos para convertir tu celular en un “imán” de buenas cosas es elegir un fondo de pantalla que represente aquello que deseas manifestar.

Puede ser una frase motivadora, una imagen relacionada con tus metas, paisajes que transmitan calma, símbolos de abundancia o incluso fotografías de momentos felices, para que cada vez que desbloquees tu celular, tu teléfono te recuerde aquello que quieres.

Cómo usar el celular para manifestar nuestros deseos y atraer la buena suerte Getty Images

Alarmas con afirmaciones positivas

Las afirmaciones o frases de manifestación, nos ayudan a reforzar pensamientos y creencias positivas, y una forma de integrarlas a nuestra vida diaria y rutina, es programar alarmas con mensajes como:

“Todo está saliendo a mi favor”

“Merezco cosas buenas”

“La abundancia llega a mi vida”

“Confío en mí y en mis decisiones”



Son pequeños detalles que pueden influir en la manera en que enfrentamos nuestro día a día, incluso si no es tan bueno como quieres, pues te permite volver a centrarte en tu deseo y no en las complicaciones.

Notas digitales para escribir deseos y metas

Usa el bloc de notas de tu celular o alguna aplicación de diario para escribir todo aquello que deseas manifestar y el tipo de vida que sueñas construir. Esta práctica funciona como un diario de manifestación que te ayuda a enfocar tu mente en pensamientos positivos, reforzar tus metas y conectar diariamente con tus deseos y aspiraciones.

Cuida lo que consumes

El contenido negativo, las noticias alarmantes o las comparaciones constantes pueden afectar tu estado de ánimo, e incluso tu autoestima, por eso es importante cuidar lo que consumes en las redes sociales.

Seguir cuentas relacionadas con bienestar, ejercicio, espiritualidad, creatividad o desarrollo personal puede ayudarte a mantener una energía más positiva y enfocada con lo que realmente deseas.