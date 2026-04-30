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Equidad

Descubre el poder del agua de Luna llena y cómo usarla para atraer energía positiva

Mayo trae consigo dos Lunas llenas, dos oportunidades perfectas para llevar a cabo este sencillo, pero poderoso ritual, ideal para renovar y armonizar tu energía.

Abril 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ritual de agua de Luna llena

Ritual de agua de Luna llena

Getty Images

La Luna es uno de los astros que mayor influencia tiene sobre nuestra energía, y es por esta razón que se aprovecha su presencia para realizar rituales que nos permitan armonizar nuestro campo energético, y uno de ellos es el agua de Luna llena.

Es uno de los rituales más sencillos de realizar, pero también de los más significativos: ayuda a liberar la energía estancada y a renovar tu estado con una sensación de mayor claridad y equilibrio, que te permite sentirte más liberada.

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Ritual de agua de Luna llena

Aunque no tiene respaldo científico, este ritual proviene de tradiciones ancestrales que asocian la Luna con las emociones y la naturaleza, y su valor también está en fomentar la reflexión y la intención consciente.

Hacer agua de Luna llena es sumamente fácil, se trata de un ritual sencillo pero poderoso, solo basta con colocar agua en un recipiente de vidrio bajo la luz de la Luna llena; opcionalmente se pueden añadir elementos simbólicos o intenciones como cristales, hierbas o incluso escriben intenciones en un papel que colocan debajo del recipiente.

A la mañana siguiente, el agua se guarda en un lugar fresco. A partir de ahí, su uso depende de la intención personal.

Ritual de agua de Luna llena

Ritual de agua de Luna llena

Getty Images

¿Cómo se usa el agua de Luna llena?

Las personas que hacen agua de Luna llena suelen darle varios usos, dependiendo de lo que pretenden manifestar:

  • Para limpiar espacios, rociándola en el hogar como símbolo de renovación.
  • En rituales de autocuidado, agregándola al baño o utilizándola para lavarse el rostro.
  • Como herramienta de meditación, bebiéndola mientras se visualizan metas o deseos.
  • Para regar plantas, como una forma de transmitir esa energía simbólica a otros seres vivos.

Más allá de sus supuestos efectos energéticos, el agua de Luna llena funciona como un recordatorio tangible de la intención personal.

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