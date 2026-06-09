5 comportamientos que revelan que podrías estar desarrollando una obsesión amorosa

Cuando comenzamos una historia de amor o sentimos atracción por alguien, es completamente normal sentir emoción, ilusión y una intensa necesidad de compartir tiempo con la otra persona o ver constantemente sus redes sociales para saber más sobre sus intereses, ¿pero qué pasa cuando esto se sale de control?

Psicólogos y especialistas en comportamiento humano señalan que existe una línea muy delgada entre el enamoramiento intenso y apasionado, y entre una obsesión que podría comenzar a causar estragos en el bienestar y la salud mental de la persona que se obsesiona.

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Señales de que podrías estar desarrollando una obsesión amorosa

Los expertos advierten que, aunque no siempre se trata de un trastorno psicológico, la obsesión romántica puede convertirse en una importante fuente de ansiedad y sufrimiento que afecta tu autoestima y salud emocional.

Piensas en esa persona de manera constante

Pensar en alguien que te gusta es normal, pero cuando esos pensamientos son constantes, involuntarios y afectan tu concentración o actividades diarias, podrían ser una señal de obsesión emocional más que de simple atracción.

La obsesión suele hacer que la mente regrese una y otra vez a la misma persona, incluso cuando intentas concentrarte en otras cosas.

Revisas sus redes sociales de forma compulsiva

Es completamente normal revisar las redes sociales de esa persona que nos gusta, pero pasar largos periodos observando sus historias o fotografías, comentarios y actividad en línea, incluso buscando detalles pequeños o sutiles, puede convertirse en una actividad obsesiva.

Algunas personas incluso llegan a sentirse angustiadas cuando no encuentran actualizaciones recientes o cuando la otra persona tarda en responder mensajes.

Tu estado de ánimo depende de su atención

Si una llamada, un mensaje o una interacción positiva puede hacerte sentir eufórico, pero la falta de contacto te provoca tristeza, ansiedad o irritabilidad, es posible que estés depositando demasiado peso emocional en esa relación o en esa persona.

Cuando el bienestar personal depende casi por completo de la validación de otra persona, aparecen señales de dependencia afectiva que pueden dañar tu autoestima.

Señales de que podrías estar desarrollando una obsesión amorosa Morsa Images/Getty Images

Descuidas otras áreas de tu vida

Las amistades, la familia, el trabajo y los intereses personales suelen quedar en segundo plano cuando surge una obsesión amorosa, pues la necesidad de estar pendiente de alguien puede hacer que se cancelen planes, se abandonen hobbies o se reduzca el tiempo dedicado a actividades importantes para priorizar cualquier oportunidad de contacto.

Idealizas a la persona, minimizas sus defectos y hasta lo justificas

Uno de los rasgos más comunes de la obsesión amorosa es construir una imagen poco realista de la otra persona, se suele exagerar sus virtudes, se justifican comportamientos negativos y se ignoran señales de incompatibilidad.

Esta idealización dificulta ver la relación de manera objetiva y puede generar expectativas poco realistas de la relación.

Creas una realidad alterna

Fantasear sobre una relación es normal, pero cuando esas ideas dominan el tiempo y sustituyen las experiencias reales, pueden generar expectativas poco realistas y una visión idealizada de la otra persona, lo que suele llevar a decepciones.

¿Cuándo debes preocuparte y pedir ayuda?

La diferencia entre enamoramiento y obsesión radica en cómo afecta a tu vida diaria, pues si una relación provoca ansiedad constante, daña la autoestima o interfiere con las responsabilidades, puede ser una señal de alerta.

Recuerda que un amor saludable permite mantener la individualidad y el equilibrio, mientras que la obsesión tiende a ocupar cada vez más espacio en la vida.