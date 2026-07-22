Durante décadas, películas, series y novelas han alimentado la idea de que los polos opuestos se atraen, mostrando parejas que viven romances intensos y apasionados, en los que sus diferencias no solo generan química, sino que también se convierten en la clave para complementarse y construir una relación duradera.

Sin embargo, la psicología asegura que no siempre es así, pues cuando la relación avanza, esas diferencias pueden convertirse en los principales obstáculos de la relación, pues el éxito de una relación depende de otros factores.

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¿Por qué los polos opuestos se atraen?

Una de las principales razones por las que los opuestos se atraen es que cada persona puede aportar cualidades que la otra no posee, y de acuerdo con la American Psychological Association, las relaciones son más fuertes cuando ambos valoran las cualidades del otro y aceptan sus diferencias, en lugar de intentar cambiar su personalidad.

Además, demasiadas similitudes también pueden generar conflictos o hacer que la convivencia se vuelva monótona.

¿Las relaciones de polos opuestos realmente duran a largo plazo?

Los especialistas señalan que el éxito de una relación no depende de las diferencias, sino de compartir valores como el respeto, la confianza, la honestidad y metas en común para que una relación realmente funcione a largo plazo.

La doctora Molly Burrets explica que la atracción entre polos opuestos suele ser más fuerte al inicio de la relación, pero con el tiempo las diferencias pueden generar conflictos que dificulten mantener el vínculo.

Cuando termina la etapa de enamoramiento, las diferencias pueden convertirse en conflictos constantes e incluso generar incompatibilidades en el estilo de vida que afecten la relación.

¿Los polos opuestos realmente se atraen? Expertos revelan si estas relaciones realmente duran Getty Images

¿Cómo sabes si realmente eres compatible con alguien?

La compatibilidad no depende solo de tener los mismos gustos, sino de compartir valores y objetivos de vida, por lo que los expertos recomiendan evaluar si la pareja coincide en aspectos importantes como creencias, expectativas de futuro y proyectos a largo plazo.

Por otra parte, una relación sana requiere compromiso sin perder la identidad propia, y la compatibilidad implica aceptar las diferencias y permitir que ambos sigan siendo ellos mismos.