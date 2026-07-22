El Gatsbying se ha convertido en una nueva forma de coquetear en las redes sociales, los millennials y la Generación Z son quienes más recurren a esta tendencia para poder llamar la atención de esa persona que les interesa.

Y es que para captar la atención de su crush ni siquiera hace falta enviar un mensaje, esta tendencia consiste en expresar interés de forma sutil mediante historias de Instagram, publicaciones, selfies o incluso canciones que funcionan como indirectas amorosas.

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¿Cuál es el origen del Gatsbying y cómo ponerlo en práctica?

El término Gatsbying toma su nombre de Jay Gatsby, el protagonista de la novela El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald, pues en la historia, Gatsby organiza lujosas fiestas con la esperanza de que Daisy, la mujer de la que está enamorado, asista a una de ellas.

En redes sociales sucede algo parecido: la persona comparte contenido pensando en que “esa persona especial” lo vea y, con suerte, reaccione o inicie una conversación, en lugar de exponerse enviando mensajes directos.

La idea de esta estrategia es mostrarte interesante y atractiva a través de tus publicaciones, algunas de las acciones más populares son:

Compartir una historia desde un restaurante o un concierto.

Publicar una foto donde la persona luce especialmente bien.

Subir una canción con una letra romántica o significativa.

Compartir un logro personal o una actividad emocionante.

Publicar un meme que solo esa persona pueda entender.

Gatsbying: la nueva forma de coquetear en redes sociales sin enviar un solo mensaje Getty Images

¿Por qué el Gatsbying se ha convertido en la nueva tendencia para coquetear y ligar en redes sociales?

El Gatsbying se ha popularizado porque permite coquetear con menos miedo al rechazo, además, las funciones de las redes sociales facilitan este tipo de interacción y ayudan a detectar si el interés es recíproco a través de las reacciones y respuestas al contenido.

Sin embargo, los especialistas en relaciones recuerdan que las señales indirectas pueden prestarse a malentendidos, pues una publicación puede interpretarse de muchas maneras y no siempre comunica las verdaderas intenciones.

Por ello, aunque este tipo de coqueteo puede ayudar a iniciar una conversación, la comunicación directa sigue siendo la forma más clara de expresar interés.