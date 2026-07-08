Cuántos orgasmos puede tener una mujer en un encuentro íntimo, según la ciencia

Es una de esas preguntas que muchas mujeres se han hecho alguna vez, y la buena noticia es que la ciencia sí tiene bastante que decir al respecto. A diferencia de los hombres, cuyo cuerpo necesita un periodo de recuperación entre un orgasmo y otro conocido como periodo refractario, el cuerpo femenino puede mantenerse en un estado de excitación continuo que le permite, en muchos casos, experimentar varios orgasmos seguidos sin necesidad de pausas entre ellos.

¿Cuántos orgasmos son “normales” en un encuentro?

Un estudio publicado en el Journal of Sex Research, que encuestó a más de 400 mujeres de entre 18 y 69 años, encontró que la cantidad de orgasmos reportados en una sola sesión varió considerablemente, oscilando entre 2 y 101, aunque las cifras más comunes fueron 5 y 10.

Lo interesante es que ese mismo estudio reveló que no existe una receta única para llegar a los orgasmos múltiples, sino que cada mujer llega a ellos de una manera distinta, así que si algo no te ha funcionado a ti, no significa que tu cuerpo no sea capaz, simplemente esa técnica en particular no era la indicada.

El récord científico y lo que realmente importa

También hay estudios más extremos, como el de los terapeutas William Hartman y Marilyn Fithian, quienes tras más de dos décadas investigando el clímax sexual, documentaron un máximo de 134 orgasmos en una sola hora en una mujer, una cifra que ellos mismos consideran un caso excepcional y no la norma.

Lo que sí queda claro es que la capacidad multiorgásmica varía muchísimo de una mujer a otra, y que no tener múltiples orgasmos tampoco es motivo de preocupación, ya que expertos coinciden en que la calidad de un encuentro no depende de la cantidad, sino de qué tan presente y conectada te sientas en él.