No todas las relaciones terminan de la misma forma, aunque muchas veces llegan a su fin a través de conversaciones, discusiones o con un mensaje de despedida, en algunos casos la ruptura llega de manera lenta y casi imperceptible.

Las llamadas disminuyen, los mensajes tardan en ser contestados y el interés por la otra persona parece desvanecerse poco a poco, hasta que un día una de las dos personas simplemente deja de estar presente, a este fenómeno se le llama slow fade, y de acuerdo con expertos, puede resultar más doloroso que el ghosting.

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¿Qué es el slow fade y por qué es la forma más terrible de terminar una relación?

El slow fade es una forma de distanciamiento similar al ghosting, pero mucho más difícil de identificar, ya que ocurre de manera gradual y suele dejar a la otra persona confundida sobre lo que salió mal.

Aunque no es una práctica nueva, recientemente recibió este nombre que en español significa “desvanecimiento lento” y, según expertos, puede ser incluso la forma más dañina de terminar con una relación, pues generó muchas dudas y confusión.

“El Slow Fade es esencialmente la farsa que alguien hace cuando ha tomado la decisión de terminar la relación pero no comparte su decisión. En lugar de decirle directamente a la otra persona que todo ha terminado, continúa fingiendo que la relación está intacta mientras envía señales contradictorias y se aleja lentamente, con la esperanza de que la otra persona capte la indirecta y capte el mensaje”, explica el sitio Psychology Today.

El Slow Fade, la nueva forma de desaparecer de una relación que duele más que el ghosting Getty Images

Señales de que te están haciendo slow fade

Identificar esta conducta no siempre es sencillo, ya que muchos cambios pueden confundirse con estrés, trabajo o problemas personales; sin embargo, existen algunos patrones que suelen repetirse:

Evita las conversaciones incómodas, especialmente aquellas relacionadas con el estado de la relación o sus sentimientos.

Los planes juntos son cada vez menos frecuentes o, aunque se hagan, terminan cancelándose a última hora o nunca se concretan.

Deja de hablar sobre el futuro, evitando hacer planes a largo plazo o expresar qué espera de la relación.

Alterna el distanciamiento con muestras exageradas de cariño ( love bombing ), lo que puede generar falsas expectativas y confusión.

), lo que puede generar falsas expectativas y confusión. Tarda horas o incluso días en responder tus mensajes, o simplemente te deja en visto sin una explicación.

Envía señales contradictorias: un día parece muy interesado y al siguiente actúa con total indiferencia.

Minimiza tus preocupaciones, asegurando que “todo está en tu cabeza” o que estás exagerando la situación.

Siempre tiene una excusa para justificar su falta de tiempo, interés o compromiso.

Las conversaciones se vuelven superficiales, desaparecen las charlas profundas y el interés genuino por saber cómo estás.

La relación se limita casi por completo a mensajes o redes sociales, mientras los encuentros en persona son cada vez más escasos.

Eres quien siempre toma la iniciativa, ya sea para escribir, llamar, proponer planes o mantener viva la comunicación, mientras la otra persona apenas hace esfuerzos por acercarse.



¿Cómo evitar que te hagan slow fade?

Si percibes un distanciamiento constante, lo mejor es hablar con honestidad para aclarar qué está sucediendo, si la otra persona sigue mostrando desinterés o evita la comunicación, prioriza tu bienestar, acepta la situación y establece límites para poder avanzar y sanar.

Aunque el cierre no siempre llega de la forma que esperamos, poner límites y dejar de perseguir respuestas también forma parte del proceso de sanar.