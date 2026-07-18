¿Cuál es la posición sexual más peligrosa y por qué deberías dejar de practicarla?

Mantener una vida sexual activa puede ser muy saludable, especialmente cuando se hace de forma segura; sin embargo, especialistas en salud sexual advierten de algunas posiciones que pueden aumentar el riesgo de lesiones, especialmente fractura de pene.

Existe una posición sexual que ha sido asociada con cerca del 50% de las fracturas de pene, una cifra que la ha convertido en la más peligrosa durante la intimidad, y una de las que requiere mayor precaución a la hora de practicarla.

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¿Cuál es la posición sexual más peligrosa?

Diversos estudios médicos y reportes de urólogos señalan que la posición conocida como “la vaquera” (cuando la persona que está arriba se coloca sobre la pareja) es la que presenta mayor riesgo de lesiones en el pene.

Esto se debe a que, quien está arriba, controla gran parte del movimiento y del peso corporal, y si durante la penetración el pene se sale accidentalmente y el cuerpo desciende con fuerza, puede doblarse de manera brusca, provocando una fractura de los tejidos internos.

Aunque el pene no tiene huesos, sí puede sufrir una fractura cuando se rompe la túnica albugínea, la membrana que rodea los cuerpos cavernosos responsables de la erección.

“Las fracturas de pene pueden aumentar las probabilidades de sufrir la enfermedad de Peyronie, que puede afectar a la túnica albugínea del pene, que es una parte importante de la anatomía a la hora de mantener una erección y un cuerpo recto”, asegura la terapeuta y sexóloga Ness Cooper.

¿Cuál es la posición sexual más peligrosa? Getty Images

Consejos para practicar “la vaquera” de forma segura

Si aun así decides seguir practicando esta posición, Gigi Engle, experta en sexualidad, comparte una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de lesiones durante las relaciones sexuales.

La experta recomienda evitar movimientos bruscos y rebotes descontrolados, ya que aumentan el riesgo de lesiones, en su lugar, sugiere realizar movimientos más suaves y mantener una postura estable para conservar el equilibrio y lograr que la experiencia sea cómoda y placentera para ambos.

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