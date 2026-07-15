Tras una fuerte discusión, muchas parejas suelen pasar del enojo a la pasión en cuestión de minutos, y aunque parezca un poco contradictorio, el llamado sexo de reconciliación es mucho más común de lo que piensas, ¿pero por qué ocurre?

De acuerdo con los expertos en relaciones, este fenómeno se presenta debido a que durante la discusión, surge una combinación de emociones intensas que se combinan con cambios hormonales, lo que desencadena el deseo y la necesidad de terminar con la discusión.

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¿Qué es el sexo de reconciliación?

El sexo de reconciliación ocurre cuando se tiene un encuentro íntimo tras una discusión; sin embargo, lo que lo hace interesante, es que según los especialistas ayuda a recuperar la cercanía emocional.

Aunque puede ayudar a limar asperezas, los psicólogos también han señalado que el sexo de reconciliación no resuelve el problema de raíz, por lo que es importante que la pareja no reemplace la comunicación y el diálogo con los encuentros apasionados.

¿Por qué nos excita nuestra pareja después de pelear? La ciencia detrás del sexo de reconciliación Freepik

¿Por qué nos excita nuestra pareja después de pelear?

La ciencia señala que durante una discusión el cuerpo libera hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol y la adrenalina, y estas sustancias aceleran el ritmo cardíaco, aumentan la energía y mantienen al organismo en un estado de alerta.

Cuando la discusión termina y la pareja logra acercarse nuevamente, esa activación fisiológica puede transformarse en excitación sexual, y el cerebro interpreta el alivio y la reconciliación como una experiencia placentera, favoreciendo el deseo.

Además, el contacto físico durante el sexo estimula la liberación de oxitocina, conocida como la “hormona del apego”, y dopamina, relacionada con el placer y la recompensa, una combinación que ayuda a reforzar el sentimiento de conexión entre ambos.

¿Es bueno el sexo de reconciliación?

El sexo de reconciliación puede ser positivo si ocurre tras resolver el conflicto y llegar a un acuerdo; sin embargo, si se usa para evitar hablar de los problemas o como forma de mantener la pasión mediante discusiones, puede generar una dinámica poco saludable.

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