Existe una nueva teoría sobre las relaciones de pareja que está ganando popularidad en redes sociales como TikTok, se trata de la “teoría del pájaro”, la cual sostiene que los pequeños momentos cotidianos pueden revelar el tipo de conexión emocional que existe entre tú y tu pareja.

No se trata de poner a prueba a tu pareja, sino de observar cómo reacciona cuando compartes algo que a ti te parece importante, pues aunque puede parecer un detalle sin importancia, puede decir mucho de su conexión emocional.

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¿Qué es la teoría del pájaro?

La teoría del pájaro parte de una situación muy sencilla: imagina que una persona observa un ave por la ventana y le dice a su pareja: "¡Mira ese pájaro tan bonito!”, lo relevante no es el ave, sino la reacción de la otra persona.

De acuerdo con esta idea, cuando alguien responde con interés, curiosidad o entusiasmo, está demostrando que presta atención a lo que su pareja considera importante, fortaleciendo así el vínculo emocional.

En cambio, si ignora el comentario, cambia de tema o responde con indiferencia de manera constante, podría ser una señal de desconexión emocional.

¿Qué es la teoría del pájaro? Así puedes saber si tu pareja realmente busca una conexión real Getty Images

El origen científico de la teoría del pájaro

La teoría del pájaro tiene su origen en investigaciones de los psicólogos John y Julie Gottman, quienes en la década de 1980 descubrieron que la forma en que las parejas responden a pequeños intentos de conexión emocional refleja la fortaleza de su relación.

Sus estudios mostraron que las parejas que permanecían juntas por más tiempo respondían positivamente a estos gestos con mucha más frecuencia que aquellas que terminaron divorciándose.

¿Es una prueba definitiva de amor?

Aunque la teoría del pájaro no puede determinar por sí sola la calidad de una relación, sí destaca la importancia de los pequeños gestos cotidianos, pues escuchar con atención, responder con empatía y mostrar interés por la otra persona son acciones que fortalecen la conexión emocional y ayudan a construir relaciones más sanas y duraderas.

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