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Amor y Sexo

¿Te ama y te valora o solo te está utilizando? Las señales que pueden abrirte los ojos

Cuando esta duda aparece, antes de alarmarte, identifica si es una inseguridad personal o una señal de que algo no va bien en tu relación.

Julio 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Te ama y te valora o solo te está utilizando? Las señales que pueden abrirte los ojos

¿Te ama y te valora o solo te está utilizando? Las señales que pueden abrirte los ojos

Getty Images

Una relación sana se construye a través del respeto, la confianza y el interés mutuo; sin embargo, a veces podemos coincidir con personas que se acercan a nosotras por conveniencia, comodidad o miedo a la soledad, y no por un interés genuino.

En algunas ocasiones es difícil identificar o saber con certeza si una persona tiene buenas intenciones con nosotras; sin embargo, existen conductas que pueden ser señales de que nos están utilizando.

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Señales de que no es amor y te están utilizando

Identificar estas señales puede ayudarte a reflexionar sobre la calidad de tu relación y tomar decisiones más conscientes, priorizando siempre tu bienestar.

Solo te busca cuando necesita algo

Si la mayoría de sus llamadas o mensajes aparecen únicamente cuando requiere un favor, dinero, ayuda o compañía, pero desaparece cuando tú necesitas apoyo, la relación podría estar siendo desequilibrada.

Tus necesidades pasan a segundo plano

En una relación sana ambas personas se escuchan y buscan el bienestar mutuo, pero si constantemente minimiza tus emociones, ignora tus problemas o cambia el tema cuando intentas expresar cómo te sientes, es importante prestar atención.

Evita el compromiso

Disfruta de los beneficios de la relación, pero evita hablar del futuro, conocer a tu familia o asumir responsabilidades compartidas, y este tipo de comportamiento puede indicar que no tiene el mismo nivel de compromiso.

¿Por qué no deseo a mi pareja aunque la amo?

¿Te ama y te valora o solo te está utilizando? Las señales que pueden abrirte los ojos

Getty Images

Sólo está en lo buenos momentos

Cuando todo marcha bien aparece con entusiasmo, pero desaparece ante los problemas o dificultades, recuerda que el apoyo en los momentos complicados es una de las bases de una relación sólida.

Te manipula para conseguir lo que quiere

La manipulación emocional puede manifestarse mediante frases que buscan generar culpa o presión para que accedas a sus deseos, y si con frecuencia terminas haciendo cosas que no quieres por miedo a perder la relación, conviene analizar esa dinámica.

Recuerda que las relaciones atraviesan etapas difíciles y cada persona expresa el afecto de manera diferente, por eso es importante analizar bien antes de determinar si te están utilizando o no, y recuerda que esto no sólo aplica en las relaciones sentimentales, también puede ocurrir con tus amigas.

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