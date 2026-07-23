Suscríbete
Síguenos en:
Equidad

¿Qué es el friendsfluence? La tendencia que revela cuánto influyen tus amigas en tu vida amorosa

Tus amigos influyen en tu vida mucho más de lo que imaginas, y sin darte cuenta, podrían tener un impacto importante en tus decisiones amorosas.

Julio 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es el friendsfluence? La tendencia que revela cuánto influyen tus amigas en tu vida amorosa

¿Qué es el friendsfluence? La tendencia que revela cuánto influyen tus amigas en tu vida amorosa

Getty Images

Aunque elegir una pareja puede parecer una decisión completamente personal, la psicología asegura que las personas que nos rodean, como nuestros amigos, influyen más de lo que imaginamos en estas decisiones, un fenómeno cada vez más popularizado en redes sociales que se llama friendsfluence.

Si después de escuchar la opinión de tus amigas sobre tu interés amoroso o sobre aceptar salir con alguien cambios por completo de idea, o si te sientes con mayor confianza de iniciar una nueva relación gracias a la aprobación de tu BFF, entonces ya has experimentado el poder del friendsfluence.

Te podría interesar: 7 razones por las que una ruptura puede cambiarte la vida para bien (aunque ahora no lo veas)

¿Qué es el friendsfluence?

El friendsfluence es la combinación de las palabras en inglés friends (amigos) e influence (influencia), y hace referencia al efecto que el círculo de amistades tiene sobre las decisiones sentimentales de una persona, desde elegir con quién salir hasta decidir si una relación tiene futuro o es mejor terminarla.

Y aunque se trata de un concepto relativamente nuevo, la psicología lleva décadas estudiando cómo nuestro entorno influye en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos, y ha determinado cómo nuestras amistades influyen en nuestras decisiones más importantes.

¿Por qué tu ex insiste en seguir siendo amigos?

¿Qué es el friendsfluence? La tendencia que revela cuánto influyen tus amigas en tu vida amorosa

Getty Images

¿Por qué nuestras amigas influyen tanto en nuestra vida amorosa?

Las amistades desempeñan un papel clave en nuestro bienestar emocional, ya que pueden detectar señales que muchas veces pasamos por alto cuando estamos enamoradas o nos dan el apoyo necesario para abrirnos a una nueva relación.

Entre las principales formas en las que el friendsfluence influye destacan:

  • Validan o cuestionan a una posible pareja.
  • Ayudan a identificar conductas de alerta o “red flags”.
  • Refuerzan la autoestima después de una ruptura.
  • Animan a conocer personas nuevas.
  • Ofrecen una perspectiva más objetiva cuando las emociones nublan el juicio.

En muchas ocasiones, nuestras amigas también nos ayudan a romper patrones poco saludables al señalar comportamientos repetitivos o relaciones que no aportan bienestar.

Beneficios y desventajas del friendsfluence

Cuando la amistad se basa en la confianza, el friendsfluence puede ser un apoyo emocional que ayuda a tomar mejores decisiones, evitar idealizar a una pareja y sentirse acompañado en los momentos más importantes del amor.

Pero también puede ser perjudicial si las opiniones de los amigos pesan más que los propios sentimientos, por ello, los expertos recomiendan escuchar sus consejos, pero tomar las decisiones amorosas de acuerdo con los propios valores y emociones.

También lee:
Guía rápida para deshacerte de "amig@s gorrones"
Cosmopolitan
Guía rápida para deshacerte de “amig@s gorrones”
Junio 19, 2016
 · 
Cosmopolitan
Amor y Sexo
Amistad entre sexos opuestos, ¿existe?
Abril 06, 2014
Cosmopolitan
Cómo decirle la verdad a tu BFF sin morir en el intento...
Agosto 29, 2016
Entretenimiento
7 Amistades que extrañamos y deseamos que se reconcilien
Septiembre 03, 2017

Relaciones sentimentales
Melisa Velázquez
Te sugerimos
El ritual definitivo para cortar la energía sexual de relaciones pasadas
Equidad
El ritual definitivo para cortar la energía sexual de relaciones pasadas
Junio 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Los dones espirituales más raros y cómo puedes reconocerlos en ti
Equidad
¿Tienes un don espiritual? 6 habilidades extraordinarias y cómo saber si tienes una
Julio 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
6 cosas en las que mentimos los hombres y las mujeres sobre el sexo
Equidad
¿Qué es una mujer “magnética” y por qué genera atracción sin siquiera intentarlo?
Julio 01, 2026
 · 
Pamela López
Señales de que le caes mal a tu jefe y trata de hacerte la vida imposible en el trabajo
Equidad
Las 7 actitudes de tu jefe que podrían indicar que no te soporta y no te quiere en el equipo
Junio 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez