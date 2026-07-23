Aunque elegir una pareja puede parecer una decisión completamente personal, la psicología asegura que las personas que nos rodean, como nuestros amigos, influyen más de lo que imaginamos en estas decisiones, un fenómeno cada vez más popularizado en redes sociales que se llama friendsfluence.

Si después de escuchar la opinión de tus amigas sobre tu interés amoroso o sobre aceptar salir con alguien cambios por completo de idea, o si te sientes con mayor confianza de iniciar una nueva relación gracias a la aprobación de tu BFF, entonces ya has experimentado el poder del friendsfluence.

Te podría interesar: 7 razones por las que una ruptura puede cambiarte la vida para bien (aunque ahora no lo veas)

¿Qué es el friendsfluence?

El friendsfluence es la combinación de las palabras en inglés friends (amigos) e influence (influencia), y hace referencia al efecto que el círculo de amistades tiene sobre las decisiones sentimentales de una persona, desde elegir con quién salir hasta decidir si una relación tiene futuro o es mejor terminarla.

Y aunque se trata de un concepto relativamente nuevo, la psicología lleva décadas estudiando cómo nuestro entorno influye en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos, y ha determinado cómo nuestras amistades influyen en nuestras decisiones más importantes.

¿Qué es el friendsfluence? La tendencia que revela cuánto influyen tus amigas en tu vida amorosa Getty Images

¿Por qué nuestras amigas influyen tanto en nuestra vida amorosa?

Las amistades desempeñan un papel clave en nuestro bienestar emocional, ya que pueden detectar señales que muchas veces pasamos por alto cuando estamos enamoradas o nos dan el apoyo necesario para abrirnos a una nueva relación.

Entre las principales formas en las que el friendsfluence influye destacan:

Validan o cuestionan a una posible pareja.

Ayudan a identificar conductas de alerta o “red flags”.

Refuerzan la autoestima después de una ruptura.

Animan a conocer personas nuevas.

Ofrecen una perspectiva más objetiva cuando las emociones nublan el juicio.



En muchas ocasiones, nuestras amigas también nos ayudan a romper patrones poco saludables al señalar comportamientos repetitivos o relaciones que no aportan bienestar.

Beneficios y desventajas del friendsfluence

Cuando la amistad se basa en la confianza, el friendsfluence puede ser un apoyo emocional que ayuda a tomar mejores decisiones, evitar idealizar a una pareja y sentirse acompañado en los momentos más importantes del amor.

Pero también puede ser perjudicial si las opiniones de los amigos pesan más que los propios sentimientos, por ello, los expertos recomiendan escuchar sus consejos, pero tomar las decisiones amorosas de acuerdo con los propios valores y emociones.