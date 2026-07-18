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¿Tienes un don espiritual? 6 habilidades extraordinarias y cómo saber si tienes una

Tal vez eres un ser mágico de luz y no te haz dado cuenta, y estas señales podrían ayudarte a desarrollar esas habilidades escondidas.

Julio 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los dones espirituales más raros y cómo puedes reconocerlos en ti

Los dones espirituales más raros y cómo puedes reconocerlos en ti

Getty Images

De acuerdo con diversas creencias espirituales, algunas personas poseen habilidades energéticas poco comunes que van más allá de la intuición, y estos dones se manifiestan de forma sutil y quienes los tienen suelen considerarse simplemente más sensibles o diferentes que los demás.

Si con frecuencia sientes que percibes el mundo de forma distinta o vives experiencias que no puedes explicar, podrías tener una sensibilidad espiritual especial, por lo que identificar estas señales puede ayudarte a comprender mejor tus experiencias y tu mundo interior.

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Los dones espirituales más raros y cómo puedes reconocerlos en ti

Estos son algunos de los dones espirituales más raros que existen y que te permiten elevar tu frecuencia y fortalecer tu conexión con el universo y los demás, y a través de estas señales podrás identificarlos.

Clarisapiencia instantánea

La clarisapiencia o “saber claro” es un don espiritual que, según estas creencias, permite comprender información o verdades sobre una persona o situación sin contar con información previa. Quienes creen poseer esta habilidad afirman recibir conocimientos claros y certeros de forma espontánea, como si ya supieran la respuesta o las verdaderas intenciones de alguien.

Empatía de transmutación energética

Un transmutador de energía tiene la capacidad de absorber la energía negativa de personas o lugares y transformarla en una sensación de calma y bienestar, se dice que quienes poseen este don suelen notar que su presencia ayuda a relajar a los demás y a crear ambientes más armoniosos.

Mediumnidad de los sueños (Onirofania)

Un canalizador onírico es una persona que recibe mensajes, enseñanzas o advertencias a través de los sueños, este don se manifiesta cuando los sueños son especialmente vívidos, parecen anticipar acontecimientos o transmiten información que luego cobra sentido en la vida cotidiana.

Los dones espirituales más raros y cómo puedes reconocerlos en ti

Los dones espirituales más raros y cómo puedes reconocerlos en ti

Getty Images

Clarividencia ambiental o psicometría

Este don permite percibir la energía o la historia asociada a objetos y lugares mediante el contacto físico, quienes poseen esta habilidad afirman experimentar imágenes, emociones o sensaciones relacionadas con los antiguos propietarios o con hechos ocurridos en esos espacios.

Telepatía animal empática

Este don consiste en establecer una conexión profunda con los animales, permitiendo comprender sus emociones o necesidades de forma intuitiva, quienes lo poseen suelen generar confianza en los animales y percibir su estado antes de que sea evidente para los demás.

Premonición corporal

Este don se manifiesta a través de sensaciones físicas que actuarían como una señal de acontecimientos importantes antes de que ocurran, quienes poseen esta habilidad afirman experimentar cambios corporales, como escalofríos u hormigueo, que suelen asociar con eventos futuros.

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