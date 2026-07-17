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Equidad

¿Qué significa ser una “Tradwife”? La tendencia viral que cuestiona el papel de la mujer y el feminismo

El auge de las “Tradwife” ha causado polémica entre quienes piensan que es un movimiento que pone en riesgo los derechos de la mujer y el avance del feminismo.

Julio 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué significa ser una “Tradwife”? La tendencia viral que cuestiona el papel de la mujer y el feminismo

¿Qué significa ser una “Tradwife”? La tendencia viral que cuestiona el papel de la mujer y el feminismo

Getty Images

En los últimos meses, el término “Tradwife” se ha convertido en uno de los temas de conversación más polémicos en las redes sociales, donde miles de mujeres comparten un estilo de vida conservador, donde se romantiza el rol de la mujer como ama de casa.

Y es que mientras algunas mujeres lo presentan como una elección personal enfocada en la vida familiar, otras consideran que promueve estereotipos que limitan la autonomía femenina y cuestionan los avances del feminismo.

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¿Qué es una “Tradwife”?

La palabra Tradwife proviene de la combinación de los términos en inglés traditional (tradicional) y wife (esposa), que se utiliza para describir a mujeres que eligen asumir un rol doméstico, dedicándose principalmente al cuidado del hogar, la crianza de los hijos y el apoyo a su pareja, mientras esta suele ser la principal proveedora económica.

En redes sociales, las creadoras de contenido relacionadas con esta tendencia muestran rutinas que incluyen cocinar desde cero, hornear pan, limpiar la casa, cuidar el jardín, confeccionar ropa o vestir con una estética inspirada en las décadas de 1950 y 1960.

Para muchas de ellas, este estilo de vida representa una forma de encontrar equilibrio, bienestar y satisfacción personal.

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¿Qué significa ser una “Tradwife”? La tendencia viral que cuestiona el papel de la mujer y el feminismo

Getty Images

La polémica detrás de las “Tradwife”

Aunque algunas influencers aseguran que ser Tradwife es una elección personal compatible con el feminismo, sus críticos sostienen que esta tendencia minimiza el papel de la mujer al reforzar estereotipos de sumisión y limitar su rol al ámbito doméstico.

La polémica creció tras el evento Women’s Leadership Summit 2026 en Texas donde se discutió la propuesta del “voto por hogar”, que plantea que el hombre represente políticamente a toda la familia con un solo sufragio.

Especialistas señalan que el derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos está protegido por la Constitución desde 1920, por lo que estas propuestas no forman parte de iniciativas legislativas oficiales. Aun así, diversas organizaciones advierten que los derechos de las mujeres no deben ponerse en duda ni depender de terceros.

Por otra parte, la tendencia Tradwife también ha sido criticada por promover un estilo de vida difícil de sostener económicamente, ya que suele depender de que la pareja tenga altos ingresos.

Especialistas advierten que, en contextos como el de México, la falta de independencia financiera puede aumentar la vulnerabilidad de las mujeres frente a la pobreza y la violencia de género.

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