Las tendencias de belleza han evolucionado más allá del maquillaje y la moda, las redes sociales han permitido que términos como el female gaze tomen fuerza y se conviertan en una nueva forma de redescubrir la belleza y la atracción.

En un mundo donde durante años el atractivo físico marcó los estándares de belleza, hoy la personalidad, la autenticidad y la conexión emocional se están consolidando como los rasgos más valorados y atractivos.

Te podría interesar: Male gaze: cómo la mirada masculina ha construido la imagen de la “mujer perfecta”

¿Qué es el female gaze?

Traducido como “mirada femenina”, el female gaze es una forma de representar y percibir a las personas desde una perspectiva que prioriza la humanidad, la personalidad, la sensibilidad y la autenticidad, en lugar de enfocarse únicamente en el atractivo físico.

El concepto surgió como una respuesta al llamado male gaze o “mirada masculina”, una teoría desarrollada por la crítica de cine Laura Mulvey en 1975 para explicar cómo muchas películas presentaban a las mujeres como objetos de deseo dirigidos a un espectador masculino.

En contraste, el female gaze propone mostrar a los personajes, tanto femeninos como masculinos, como individuos complejos, con emociones, vulnerabilidades y una identidad propia, como se pudo apreciar en Off Campus.

¿Qué significa el female gaze? La tendencia que está redefiniendo la atracción y la belleza Getty Images

El female gaze en la belleza

El female gaze ha trascendido el cine para influir también en la moda y la belleza, promoviendo una estética mucho más natural y auténtica, pues en lugar de buscar la perfección, esta tendencia apuesta por resaltar la personalidad y el estilo propio, priorizando la autenticidad sobre los estándares tradicionales.

El female gaze en el amor

Este movimiento también está transformando la forma de entender el atractivo masculino y femenino, al valorar cualidades como la sensibilidad, la empatía, el sentido del humor y la inteligencia por encima de la apariencia física.

Para esta tendencia, la personalidad y la conexión emocional son los verdaderos rasgos que hacen atractiva a una persona.

Te podría interesar: ¿Y si tu próxima cita fuera contigo misma? La filosofía detrás del masturdating