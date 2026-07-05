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Equidad

¿Qué significa el female gaze? La tendencia que está redefiniendo la atracción y la belleza

El auge del female gaze refleja un cambio cultural en la forma en que las nuevas generaciones entienden la belleza y las relaciones.

Julio 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué significa el female gaze? La tendencia que está redefiniendo la atracción y la belleza

¿Qué significa el female gaze? La tendencia que está redefiniendo la atracción y la belleza

Getty Images

Las tendencias de belleza han evolucionado más allá del maquillaje y la moda, las redes sociales han permitido que términos como el female gaze tomen fuerza y se conviertan en una nueva forma de redescubrir la belleza y la atracción.

En un mundo donde durante años el atractivo físico marcó los estándares de belleza, hoy la personalidad, la autenticidad y la conexión emocional se están consolidando como los rasgos más valorados y atractivos.

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¿Qué es el female gaze?

Traducido como “mirada femenina”, el female gaze es una forma de representar y percibir a las personas desde una perspectiva que prioriza la humanidad, la personalidad, la sensibilidad y la autenticidad, en lugar de enfocarse únicamente en el atractivo físico.

El concepto surgió como una respuesta al llamado male gaze o “mirada masculina”, una teoría desarrollada por la crítica de cine Laura Mulvey en 1975 para explicar cómo muchas películas presentaban a las mujeres como objetos de deseo dirigidos a un espectador masculino.

En contraste, el female gaze propone mostrar a los personajes, tanto femeninos como masculinos, como individuos complejos, con emociones, vulnerabilidades y una identidad propia, como se pudo apreciar en Off Campus.

¿Qué es una it girl?

¿Qué significa el female gaze? La tendencia que está redefiniendo la atracción y la belleza

Getty Images

El female gaze en la belleza

El female gaze ha trascendido el cine para influir también en la moda y la belleza, promoviendo una estética mucho más natural y auténtica, pues en lugar de buscar la perfección, esta tendencia apuesta por resaltar la personalidad y el estilo propio, priorizando la autenticidad sobre los estándares tradicionales.

El female gaze en el amor

Este movimiento también está transformando la forma de entender el atractivo masculino y femenino, al valorar cualidades como la sensibilidad, la empatía, el sentido del humor y la inteligencia por encima de la apariencia física.

Para esta tendencia, la personalidad y la conexión emocional son los verdaderos rasgos que hacen atractiva a una persona.

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