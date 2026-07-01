Uñas de jamaica: el rojo que sí le queda a todas este verano

Si el rojo clásico te parece muy “formal” y el vino te sabe a otoño, hay un punto medio que está a punto de convertirse en tu nuevo favorito: el tono “agua de jamaica”. Es ese rojo profundo, un poco morado, con esa vibra fresca y jugosa que evoca justo la bebida que le da nombre, y la razón por la que se está volviendo viral es simple: le sienta bien a absolutamente todas.

¿Por qué este tono funciona con cualquier piel?

A diferencia del rojo cereza, que puede verse demasiado frío en algunas pieles, o del rojo ladrillo, que a veces apaga, el “agua de jamaica” tiene ese balance perfecto entre calidez y profundidad que se adapta lo mismo a pieles claras que a pieles morenas. Es de esos colores que no compiten con tu tono de piel, sino que lo resaltan.

El acabado que más está pegando

Aunque se ve espectacular en acabado brillante clásico, la versión que está arrasando en redes es en acabado jelly o semi-transparente, que deja ver un poquito la uña natural por debajo y le da ese efecto “bebida recién servida” que hace que se vea fresco y no tan pesado para el calor.

Cómo pedirlo en tu próxima cita

Si vas a tu manicurista de confianza, puedes pedir algo tipo “rojo vino con un toque morado, pero más luminoso, tipo agua de jamaica” para que tengan una referencia clara. También puedes llevar una foto de la bebida como referencia de color; muchas manicuristas ya están familiarizadas con esta tendencia.

El truco para que dure más en verano

Con el calor y el sudor de la temporada, los tonos oscuros como este tienden a despostillarse más rápido en las puntas. Aplica una capa de top coat cada 3 o 4 días para sellar el color y evita el contacto directo con cloro de albercas, que suele opacar los tonos rojos con más rapidez.

Ya sea que la lleves en manicura corta y minimalista o en tus uñas más largas, este rojo con actitud es de esas tendencias que vale la pena tener en tu radar este verano.