Una sola herramienta para conseguir looks con volumen de impacto

Como editoras apasionadas por transformar nuestro cabello con looks increíbles, sabemos que elegir o regalar una herramienta de peinado puede ser... arriesgado. Sin embargo, esta temporada nos sorprendimos al probar el Multi Curl 5-en-1 de Wavytalk, que no solo es la marca no.1 de venta en tiktokshop, también se ha convertido en líder de venta online, abriendo nuevos mercados.

Esta herramienta de peinado es tan versátil que te ayudará a crear prácticamente cualquier look imaginable, por ejemplo: rizos el lunes, ondas playeras el viernes y algo con más volumen y textura para el fin de semana.

Redefiniendo el peinado

La Multi Curl 5-en-1 de Wavytalk se adapta a las necesidades de tu cabello, lo que para nosotras es un punto a su favor. Además, viene con un set de rizadores de cerámica que incluye: un cepillo térmico y cuatro cabezales intercambiables para crear diferentes tipos de rizos.

Otra cosa importante, es que su tecnología de iones negativos permite que el calor se distribuya de manera uniforme por el cabezal en sólo 30 segundos, ayudando a minimizar el daño por calor y también a que tus peinados tengan un acabado suave y duradero.

Una sola herramienta diferentes estilos de rizos

Rizador de 0.5": envuelve firmemente pequeñas secciones de cabello alrededor del barril para crear espirales definidas y llenas de volumen.

Rizador cónico de 0.5" a 1": crea rizos de aspecto natural, con mayor volumen en la raíz y definición en las puntas.

Rizador de burbuja de 1": apunta el barril hacia abajo, envuelve secciones entre las burbujas y luego desenrolla para ondas playeras sin esfuerzo.

Rizador de 1.25": ideal para crear rizos sueltos, ondas con volumen y un movimiento clásico. envuelve secciones pequeñas a medianas de cabello de manera uniforme alrededor del barril desde la raíz hasta la punta antes de soltar.

Cepillo térmico de 1.5" (sin aire): envuelve el cabello alrededor del cepillo, gira y desliza por las puntas. Logra un blowout con volumen, acabado de salón o rizos suaves y naturales.

¡Hacer switch es sencillo!

Wavytalk es una marca que sabe que no nos gusta batallar a la hora de peinarnos, por eso su sistema de instalación es rápido, permitiendo cambiar los cabezales de forma fácil y segura. El mango está fabricado con material resistente al calor e incorpora una punta aislante para un manejo más seguro. Además, incluye un guante térmico que protege nuestras manos durante el peinado.

Tu rutina capilar debe evolucionar contigo, por eso es importante tener una herramienta versátil y de confianza que haga posible cualquier peinado. Con el Multi Curl 5-in-1 de Wavytalk tendrás en tu poder el estilismo profesional para cada estado de ánimo, momento y textura de tu semana.