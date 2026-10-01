El otoño 2026 llegó repleto de nuevos diseños de uñas; desde las pumpkin spice y las latte nails hasta las tartán. Ahora imagina una fusión entre dos de las manicuras favoritas de las it girls: la francesa y las milky nails. ¿El resultado? Las uñas baby boomer, que, aunque no es un diseño completamente nuevo, se ha negado a desaparecer a través de los años. Se trata de un diseño muy girly, natural y delicado que combina con absolutamente todo.

Así que si te gusta lo elegante, sin caer en lo elaborado, el diseño baby boomer se convertirá en tu favorito. Su principal característica en un degradado prácticamente imperceptible —pero que hace toda la diferencia— que comienza con un tono rosa o nude cerca de la cutícula y termina en blanco hacia la punta.

Uñas baby boomer: la manicura de la que todas hablan este otoño 2026

¿Qué son las uñas baby boomer?

Explicado de una forma sencilla, las uñas baby boomer son una versión difuminada de la manicura francesa, con un toque rosado añadido. Es decir, en lugar de tener una línea blanca perfectamente definida en la punta, el blanco se mezcla gradualmente con una base rosa, beige o nude hasta crear un efecto degradado muy suave. En la manicura francesa tradicional, la punta blanca está perfectamente delimitada del tono nude o rosa de la base. En las baby boomer, esa división desaparece.

¿Por qué se llaman uñas baby boomer?

Esta manicura tiene un nombre muy extraño y probablemente pensarás que no tiene nada que ver con el diseño. Y sí, no existe una explicación sobre el origen del nombre. Una de las versiones más sonadas en TikTok relaciona el término con los tonos rosas y blancos que fueron populares durante la generación baby boomer, mientras que otras simplemente sitúan el nombre dentro del vocabulario que fue adoptando la industria de las uñas para describir este degradado.

Por qué las uñas baby boomer hacen que tus manos se vean tan elegantes

Los tonos naturales, similares al de la uña, tienden a evitar cortes visuales bruscos que en ocasiones ensucian visualmente el diseño, y precisamente las baby boomer utilizan estos colores, como el nude, beige y rosa. Además, el degradado hace que toda la manicura se perciba como una superficie continua y limpia, especialmente cuando se combina con una forma almendrada u ovalada.

Son simples y clásicas, pero muy sofisticadas.

Uñas baby boomer rosas

Si eres amante del color rosa, puedes jugar con la intensidad del tono dependiendo de tu estilo. Un rosa lechoso consigue un acabado muy romántico. Un nude rosado resulta más discreto. Y un rosa ligeramente más marcado puede hacer que el degradado tenga mayor contraste sin abandonar la estética baby boomer. Puedes elegir el tono que prefieras, siempre y cuando recuerdes que la transición suave hacia el blanco se debe mantener como principal protagonista.