diseños de uñas baby boomer

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Moda y Belleza
Uñas baby boomer: la manicura de la que todas hablan este otoño 2026
Las uñas baby boomer están de regreso. Descubre qué son, cómo se hacen y los diseños más bonitos: cortas, almendradas, rosas, con glitter y para novia.
Octubre 01, 2026
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Gabriela Velasco Ceja