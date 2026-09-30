Esta es la manicura preferida de las it girls porque combina con absolutamente todo

Primero lo primero: ¿qué es exactamente una it girl? El término se utiliza para describir a esas mujeres que, por alguna razón difícil de explicar, todo el mundo quiere mirar, seguir y, seamos sinceras, copiar un poquito. Son referentes de estilo que no necesariamente siguen todas las tendencias: muchas veces son ellas quienes terminan convirtiendo algo en tendencia simplemente por llevarlo.

Piensa, por ejemplo, en Serena van der Woodsen de Gossip Girl; sin buscarlo, imponía moda y derrochaba autenticidad sin siquiera intentarlo. Porque ser una it girl no se trata únicamente de tener un clóset espectacular. Es esa mezcla de estilo personal, actitud y capacidad de hacer que algo sencillo se vea ridículamente cool. Y si hay algo que muchas de ellas parecen tener clarísimo es que para que una manicura se vea cara no necesita llevar cristales, diseños imposibles ni el nail art más complicado del salón.

Entonces, ¿cuál es la manicura favorita de las it girls porque combina con absolutamente todo?

Esta es la manicura preferida de las it girls

Piensa en esas uñas que vemos acompañadas de un bolso espectacular, anillos dorados, un latte para llevar y un look que parece improvisado aunque probablemente tomó bastante tiempo conseguirlo. Son cortas o medianas, muy brillantes, sofisticadas y perfectamente limadas. ¿Lo mejor? Son de un color completamente discreto pero que aún así te hace voltear a verlas. Esa estética de “mis uñas son naturalmente así de bonitas” tiene nombre y encaja perfectamente con el universo it girl: las soap nails (uñas jabón).

¿Qué son las soap nails?

Se trata de un diseño que hace que las uñas luzcan sumamente limpias, hidratadas y muy cuidadas. Los detalles que resaltan en esta manicura es una cutícula perfecta, un brillo notorio y una superficie lisa. La base suele ser transparente o llevar tonos muy naturales como rosa translúcido, nude lechoso, beige rosado o blanco extremadamente suave. Pero el paso realmente importante es aplicar DEMASIADO brillo, de forma que las uñas se vean casi húmedas o “recién enjabonadas”.

¿Por qué las it girls están obsesionadas con este tipo de manicura?

Una de las ventajas más importantes de las soap nails es que combinan con todo y le aportan sofisticación a cualquier estilo.

Puedes llevarlas con un look súper casual el domingo, o bien, con un little black dress el sábado por la noche, y lucir igual de espectacular. Además, tampoco es un diseño que le roba protagonismo a tus accesorios, al contrario. Los tonos neutros crean un fondo discreto que deja que anillos, pulseras y relojes tengan todo el foco de atención.