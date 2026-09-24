5 diseños de uñas Pumpkin Spice que harán que tus manos luzcan otoñales y elegantes

Inspiradas en la popular bebida de temporada, las uñas Pumpkin Spice se convierten en una de las tendencias más bonitas del otoño por sus hermosas combinaciones de colores cálidos que evocan a las calabazas, la canela, el caramelo y el chocolate.

Esta hermosa estética otoñal es perfecta para crear diseños elegantes y minimalistas que aportan luz y calidez no solo a tus uñas, sino también a tus manos, sus tonos cálidos ayudan a crear una apariencia sofisticada y favorecedora, además de adaptarse muy bien a diferentes tonos de piel.

Diseños de uñas Pumpkin Spice para uñas elegantes y otoñales

Desde detalles minimalistas hasta efectos nacarados, estas son algunas ideas de uñas Pumpkin Spice que vale la pena guardar para tu próxima cita en el salón.

Pumpkin Spice glaseadas

Si te gustan las manicuras discretas pero con un toque especial, puedes apostar por una base en beige lechoso o nude cálido cubierta con un efecto glazed en tonos calabaza, ell resultado es un diseño luminoso y delicado.

French en tonos canela o calabaza

La clásica manicura francesa también puede adoptar el espíritu de la temporada, pues en lugar de las tradicionales puntas blancas, prueba con tonos como el naranja calabaza, terracota o canela sobre una base nude.

Para mantener el acabado elegante, las líneas pueden ser delgadas y combinarse con una segunda tonalidad en algunas uñas.

Uñas Pumpkin Spice con detalles dorados

El naranja quemado adquiere una apariencia mucho más refinada cuando se combina con pequeños detalles dorados, puedes utilizar una base terracota y añadir líneas metálicas, puntos diminutos o pequeños trazos abstractos. La clave está en no cubrir toda la uña con decoración: unos cuantos detalles son suficientes para conseguir ese efecto de lujo discreto.

Calabaza y chocolate

El Pumpkin Spice no tiene que ser completamente naranja, puedes recurrir a una combinación de calabaza, chocolate y nude puede darle mayor profundidad al diseño, además de ser otoñal, esta mezcla de colores resulta fácil de combinar con prendas en beige, café, camel y otros tonos neutros.

Pumpkin Spice minimalista

Para quienes prefieren una manicura más sutil, una de las mejores opciones es llevar una base nude, milky white o beige y añadir pequeños detalles inspirados en el otoño como mini calabazas, hojitas, corazones o pequeños puntos en tonos naranja y canela pueden convertirse en el único elemento decorativo.

La tendencia Pumpkin Spice con sus tonos cálidos, es la opción ideal para lograr una manicura otoñal llena de elegancia y además muy versátil.