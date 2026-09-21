¿Te puedes enamorar de ChatGPT? Esto sabemos de las personas que desarrollan sentimientos por la IA

La tecnología de hoy en día no está nada alejada de la trama de aquella película del 2014 protagonizada por Joaquin Phoenix en la que su personaje se enamoraba de un sistema operativo llamado Samantha. Se trata de Her, un filme que parecía ser futurista, pero que hoy en día se asemeja mucho a nuestra realidad. El filme dirigido por Spike Jonze sigue la historia de un escritor que comienza un relación sentimental con el sistema operativo de su computadora. Y es que, hoy en día, la mayor parte de las personas alrededor del mundo mantienen conversaciones con sistemas de chats basados en inteligencia artificial, como ChatGPT.

Primero le preguntas qué significa el mensaje que te mandó tu crush. Después le cuentas cómo estuvo tu cita y le pides consejos para la siguiente. Un día terminas explicándole por qué tu ex te rompió el corazón y, cuando te das cuenta, ChatGPT conoce tus inseguridades, tus problemas amorosos y probablemente también esa historia que ya cansaste de contarles a tus amigas. Pero ¿qué pasa cuando esa conversación deja de sentirse como hablar con una herramienta y empieza a sentirse personal? Sí, la respuesta es lo que posiblemente estás pensado: algunas personas comienzan a desarrollar sentimientos por una IA.

La gran pregunta es: ¿cómo puedes desarrollar sentimientos por algo que sabes perfectamente que no es una persona?

¿Te puedes enamorar de ChatGPT? Esto sabemos sobre las personas que desarrollan sentimientos por la IA

Aunque no lo creas, hay personas que desarrollan sentimientos por una inteligencia artificial. Esto no significa que todo el que le cuenta sus problemas a ChatGPT esté a dos conversaciones de pedirle matrimonio, pero sí hay investigaciones que demuestran que sí hay altas posibilidades de formar cierto grado de vínculo emocional con un chatbot.

Un estudio publicado en 2026 analizó las respuestas de 7,027 personas de Estados Unidos, Alemania, China y Sudáfrica. Los investigadores encontraron que al menos una tercera parte de los usuarios reportó comportamientos asociados con apego emocional hacia chatbots, como considerarlos amigos o llegar a extrañarlos.

Otros investigadores han comenzado a estudiar específicamente la posibilidad de establecer vínculos románticos con estas tecnologías. Un estudio realizado con 466 personas que habían tenido interacciones emocionales con ChatGPT encontró asociaciones entre características percibidas de inteligencia emocional y compañía del chatbot y distintos componentes de vínculo y dependencia emocional.

¿Por qué las personas se enamoran de la IA?

La respuesta es simple: la conexión con los chatbots comienza igual que en las relaciones humanas: interactuando. Piensa por un segundo en cómo empiezas un vínculo con una persona que te gusta. Hablas, la otra persona se interesa en lo que dices. Le cuentas algo personal, y de pronto comienzas a sentirte escuchada. Pasa el tiempo y las conversaciones se vuelven más íntimas.

Lo mismo pasa con una IA: puedes mantener conversaciones extensas, hablar de temas extremadamente personales y recibir respuestas que parecen ser el mejor soporte. Es aquí donde entra un concepto llamado antropomorfización, una tendencia a atribuir características humanas a cosas que no son humanas, en este caso, sistemas operativos o chatbots.

Además, otra parte relevante que explica por qué algunas personas se terminan enamorando de ChatGPT u otras Inteligencias Artificales tiene que ver con algo clave: no sentirte juzgada.

En el estudio internacional de 2026, algunos de los factores más relacionados con el apego emocional fueron sentir apoyo, experimentar menos soledad, poder hablar sin sentirse juzgado y percibir cierta privacidad durante las conversaciones. Las IA no tardan en responderte, no deciden ignorarte y siempre están disponibles para brindarte apoyo.

Entonces, la conclusión es sencilla: cuando esto falla en las relaciones humanas, puede hacer que la interacción con un chatbot se sienta especialmente cómoda.