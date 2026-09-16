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Amor y Sexo

Así se ve el corazón roto en una fotografía según la inteligencia artificial

Le pedimos a la inteligencia artificial que mostrara cómo se vería un corazón roto en una fotografía y el resultado representa las distintas etapas del desamor

Septiembre 16, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Así se ve el corazón roto en una fotografía según la inteligencia artificial

Getty Images

¿Cómo fotografías algo que nadie puede ver, pero que prácticamente todos hemos sentido alguna vez? Tener el “corazón roto” se ha vuelto un término muy popular entre quienes están atravesando por un desamor. Sin embargo, se trata tan solo de una metáfora en la que se utiliza una imagen física para describir realmente una experiencia emocional y psicológica que se produce en el cerebro a causa de una decepción, una ruptura amorosa o una pérdida.

Pero debes saber que sí existe algo llamado “síndrome del corazón roto” o cardiomiopatía de takotsubo, una condición médica real que ocurre cuando una persona se enfrenta a un estrés emocional o físico que afecta de forma temporal el corazón, provocando síntomas parecidos a los de un infarto.

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Así se ve el corazón roto en una fotografía según la inteligencia artificial

Un corazón roto no tiene una apariencia específica, pero a través de la inteligencia artificial pudimos darnos una idea de cómo luciría si pudiéramos fotografiarlo. Para crear estas imágenes pensamos en algunas de las sensaciones que pueden aparecer cuando termina una relación: ausencia, nostalgia, soledad, recuerdos y esa extraña sensación de seguir teniendo sentimientos por alguien que ya no forma parte de tu vida. Porque quizá lo más doloroso de un corazón roto no sea solamente perder a una persona, sino acostumbrarte a una vida en la que esa persona ya no está.

Cuando estamos bajo muchísimo estrés, nuestro cuerpo libera hormonas como la adrenalina. En algunas personas, esta respuesta puede afectar temporalmente la forma en la que el corazón bombea sangre y provocar que una parte del ventrículo izquierdo se debilite. Y aquí viene la parte que parece sacada de una película: el corazón puede incluso cambiar temporalmente de forma.

En el síndrome de takotsubo o síndrome del corazón roto, una parte del ventrículo izquierdo puede ensancharse mientras otra continúa contrayéndose, creando una apariencia característica que los médicos pueden observar mediante estudios de imagen. Así que nuestra imagen creada con inteligencia artificial no muestra exactamente cómo luce el corazón de cualquier persona después de una ruptura, sino cómo el estrés emocional extremo sí puede llegar a afectar físicamente al corazón.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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