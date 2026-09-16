Suscríbete
Síguenos en:

cómo se ve el desamor

asi-luce-un-corazon´roto-segun-la-inteligencia-artificial.jpg
Amor y Sexo
Así se ve el corazón roto en una fotografía según la inteligencia artificial
Le pedimos a la inteligencia artificial que mostrara cómo se vería un corazón roto en una fotografía y el resultado representa las distintas etapas del desamor
Septiembre 16, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja