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Amor y Sexo

El tipo de mensajes que crean más tensión sexual, según psicología

No siempre son los mensajes explícitos los que generan más tensión. Según psicología, la anticipación y la imaginación juegan un papel enorme.

Mayo 13, 2026 • 
Pamela López
Mensajes que crean tensión sexual y aumentan la atracción

Red smartphone with red paper heart inside. Concept of love on the internet and social networks

Olha Danylenko/Getty Images

La tensión sexual rara vez empieza en la cama, muchas veces empieza horas antes o en mensajes pequeños, insinuaciones, atención, expectativa y esa sensación de que algo podría pasar.

Y curiosamente, los mensajes que más tensión generan no suelen ser los más explícitos.

Los mensajes que dejan espacio a la imaginación

La psicología de la atracción habla muchísimo sobre anticipación.

Cuando alguien no dice TODO directamente, el cerebro empieza a completar espacios por sí solo y eso puede generar muchísimo más deseo.

Por eso frases simples suelen funcionar más que mensajes demasiado intensos.

“Traigo tu perfume pegado.”
“Hoy no pude dejar de pensar en ti.”
“No deberías haberme visto así.”

Ese tipo de mensajes crean más tensión porque dejan emoción abierta.

Los mensajes personalizados

Nada mata más rápido la tensión que sentir mensajes copiados y genéricos.

Lo que realmente genera conexión es que alguien mencione algo específico sobre ti, un recuerdo, una mirada, un momento compartido.

Ahí es donde aparece la sensación de intimidad real.

La seguridad tranquila suele ser más atractiva

Las personas que generan más tensión normalmente no son las que intentan verse desesperadamente sexys.

Son las que transmiten seguridad, juego y energía relajada.

Porque el deseo también vive muchísimo en la expectativa.

tensión sexual mensaje de texto
Pamela López
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