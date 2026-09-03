Aunque te cueste creerlo, hay hombres que sí se enamoran después de tener sexo. Y es que además del placer sexual, la intimidad activa distintas zonas del cerebro que contibuyen a la conexión emocional y al enamoramiento. Debido detonación de la oxitocina, la dopamina y la vasopresina, es posible que un hombre asocie el placer obtenido durante la relación sexual con la persona con la que tuvo intimidad, haciendo posible una sensación de afecto si ya existía una conexión emocional previa.

De acuerdo a Helen Fischer, una reconocida investigadora de la neurobiología del amor en el Instituto Kinsey, sí es posible que un hombre se enamore después de su primer encuentro íntimo. Según sus conocimientos, la estimulación de los genitales activa la producción de los neurotransmisores que activan el apego y la sensación de “amor romántico”. Por eso se dice que el momento clave en el sexo para determinar si un hombre se enamoró es después de que experimenta el primer orgasmo al lado de su pareja sexual.

Sin embargo, no es el sexo por sí solo lo que hace que un hombre desarrolle sentimientos. La intimidad puede favorecer la conexión, pero lo que realmente puede convertir una experiencia sexual en un vínculo emocional tiene mucho más que ver con lo que ocurre antes, durante y, especialmente, después de estar juntos.

Lo que hace que un hombre desarrolle sentimientos después de la intimidad

El post sexo

La clave está en el post sexo. Lo que pasa entre dos personas después de tener intimidad tiene mucho que ver en si un hombre se enamora o no. Un estudio con parejas encontró que una mayor duración del afecto después del sexo, como acurrucarse, abrazarse, acariciarse, platicar desnudos y compartir intimidad, estaba asociada con mayor satisfacción sexual y de pareja. En un seguimiento de tres meses, las parejas que reportaban un aftercare más largo y satisfactorio también mostraban mayor satisfacción y enamoramiento en su relación.

Por eso, si después de estar juntos él quiere quedarse contigo para sencillamente disfrutar del momento, es posible que esa experiencia contribuya a un posible enamoramiento. Ojo: esto no significa que ya esté enamorado, pero sí que la experiencia no terminó necesariamente en el deseo físico o sexual.

Te empieza a asociar con algo más que deseo

Aquí viene la segunda etapa. Si ya demostró que no solo se siente atraído sexualmente por ti, la historia muy probablemente comience a cambiar. Es aquí donde a través de su comportamiento te das cuenta si un hombre podría estarse enamorando. Te escribe para saber cómo estás, te invita a planes que no necesariamente incluyen sexo, se interesa por cosas que te gustan, te dedica canciones y te incluye en sus planes.

Se vuelve vulnerable contigo

La vulnerabilidad puede cambiar la dinámica entre ustedes y la manera en que él te percibe, porque hay una diferencia enorme entre tener sexo con alguien y sentir que compartiste algo íntimo con esa persona. Si después de tener intimidad aparecen conversaciones que normalmente no tendrías con alguien que apenas conoces, como hablar de relaciones anteriores, inseguridades, sueños, miedos, familia o cosas que normalmente mantienes bajo llave, esto puede generar una cercanía entre ambos y un posible enamoramiento.

¿El sexo puede hacer que un hombre se enamore?

Sí puede formar parte del proceso de conexión y enamoramiento, pero no existe una fórmula biológica que haga que un hombre se enamore automáticamente después de tener tener intimidad contigo. Una noche de sexo inolvidable puede quedarse en una noche de sexo inolvidable. Pero cuando existe química emocional, reciprocidad y deseo de seguir compartiendo tiempo, la intimidad puede convertirse en una experiencia que fortalezca el vínculo afectivo.