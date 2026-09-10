Hablemos sobre la vasopresina, la hormona encargada de que un hombre sienta enamoramiento por otra persona. Esta se libera cuando el sexo masculino realiza diversas acciones relacionadas con la complicidad, como enfrentar objetivos, superar retos y situaciones de estresantes en conjunto. Una vez que el hombre libera vasopresina, entonces aparece el enamoramiento. Es eso lo que hace que un hombre empiece a sentirse especialmente unido a una mujer.

También conocida como arginina-vasopresina o AVP, esta molécula participa en diferentes funciones del organismo, pero la neurociencia lleva años estudiando su papel en comportamientos sociales y vínculos de pareja. Ahora, antes de que empieces a tomar apuntes: no existe una lista científica de cinco cosas que una mujer pueda hacer para “hacer que un hombre libere vasopresina” y se enamore de ella. Sin embargo, sí hay algunas actitudes y comportamientos que pueden favorecer a su detonación.

Las actitudes de una mujer que detonan la hormona del enamoramiento de los hombres

Hacer que la relación se sienta familiar, no rutinaria

Cuando un hombre se cansa de la rutina, es muy difícil que libere vasopresina. Por eso es de vital importancia construir familiaridad, sin confundirlo con estancarse en una zona de confort. Compartan actividades juntos que se conviertan en pequeños rituales, como tomar un café los domingos o tener una llamada telefónica antes de dormir. Esto hace que el vínculo no solo se relacione con intensidad, sino también con familiaridad.

Sé constante cuando muestres interés

Quizá has escuchado que ser cariñosa un día y distante al otro puede hacer que un hombre se enganche más, pero esto no provocará que libere la hormona del enamoramiento. La consistencia permite que la otra persona sepa qué esperar de ti. Interesarte por su vida, recordar lo que te cuenta y mantener pequeños gestos de cercanía puede ayudar a construir una sensación de seguridad dentro de la relación.

Crear contacto y cercanía física

No hablamos de tener intimidad todos los días, sino te pequeños gestos que podrían hacer la diferencia: un abrazo al saludarse, tomarse de la mano o acurrucarse cuando estén viendo Netflix. Los estudios sobre vasopresina y vínculo de pareja han prestado especial atención a las conductas de contacto entre individuos que ya han establecido un vínculo. Es decir, el acercamiento físico está relacionado con la liberación de esta hormona.

Compartan experiencias en equipo

¿Qué actividades puedes realizar con esa persona especial para detonar su vasopresina? Correr un maratón, tomar una clase de baile, una clase de cocina, un curso de idioma o llevar un estilo de vida fitness juntos son ideas perfectas para favorecer la liberación de la vasopresina. Recuerda que a este hormona la encanta la complicidad.

Darle espacio

Esto con el objetivo de darle oportunidad de que él también construya el vínculo. No seas siempre quien propone los planes o inicia las conversaciones, si eres tú quien siempre busca el contacto, no estás “activando su vasopresina” porque estás haciendo todo el trabajo.