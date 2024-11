En qué se fijan los hombres al tener intimidad por primera vez con una mujer

¿Qué es lo más importante para los hombres al tener relaciones sexuales con una mujer? Esto reveló un estudio...

El primer encuentro sexual con la persona que te gusta debe ser memorable y nunca pasa desapercibido. De hecho, un estudio llevado a cabo por Bluebella, la empresa londinense de lencería, dio a conocer que las mujeres pasan aproximadamente seis horas preparándose antes de tener intimidad con un hombre por primera vez. ¿Qué pasa en el caso del sexo masculino y qué tanto se fijan en el físico de su pareja durante el primer encuentro sexual?

Este mismo estudio reveló las tres cosas principales en las que los hombres prestan atención durante su primera relación sexual con una mujer, y sorprendentemente no tiene que ver con el físico.

En qué se fijan los hombres al tener intimidad con una mujer por primera vez

Contrario a lo que muchas mujeres creerían, el físico no es lo más importante para los hombres durante las relaciones sexuales, pues hay tres puntos más relevantes para ellos, según el estudio realizado por Bluebella:

Confianza

¿Qué tanta seguridad proyectas? Esto es de suma importancia para los hombres, pues ellos toman mucho en cuenta la confianza que tienes en ti misma al comenzar la relación sexual. Los hombres se sienten atraídos por una mujer determinada y segura de sí misma.

Iniciativa

No temas tomar las riendas, a los hombres les encanta que una mujer se ponga creativa en la cama y sobre todo, que sea atrevida. No esperes a que él haga todos los movimienos o decida cuál es el siguiente paso a seguir; propón, sé lúdica y no le temas al qué dirán, sólo déjate llevar.

Mirada

Antes que el cuerpo, los hombres le prestan especial atención a la mirada. Los resultados de la investigación revelaron que para ellos es extremadamente estimulante que la mujer con la que están teniendo intimidad mantenga la mirada fija en la suya en todo momento. Si te animas a poner en práctica el dirty talk, ¡mejor aún!