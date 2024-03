Después de realizar un estudio, algunos expertos en sexualidad señalaron qué es lo que determina que una persona tenga buen desempeño en la intimidad

No hay una definición correcta para el “buen sexo”. La intimidad es subjetiva y cuenta con una gran diversidad de perspectivas según las experiencias sexuales vividas. Sin embargo, la ciencia se ha dado a la tarea de realizar estudios para descubrir, de acuerdo a un grupo de personas, qué factores toman en cuenta para catalogar a alguien como “bueno” o “bueno” en la cama.

5 Cosas que hacen ser “buena en la cama” a una persona

Orgasmo esencial

Los expertos en sexualidad han señalado que el sexo no consiste únicamente en el coito y el orgasmo. En una relación íntima exitosa se involucran diferentes factores, como el juego previo, la conexión emocional y la complicidad espiritual. Cada uno de estos puntos contribuyen a que un encuentro íntimo sea próspero e inolvidable. Sin embargo, el estudio Caring, Chemistry, and Orgasms: Components of Great Sexual Experiences de Alicia M. Walker, profesora asociada de sociología en la Universidad Estatal de Missouri, reveló que tras reclutar a 78 participantes, 49 de ellos señalaron que un buen clímax es considerado como un factor esencial durante la intimidad.

La ciencia revela los 3 factores que hacen que alguien sea “bueno” en la cama

Conexión emocional

52 de los participantes del estudio revelaron que la conexión emocional es uno de los factores que hace que una persona sea considerada “buena” en la cama, pues valoraron que un vínculo emocional es indispensable para tener una sesión de sexo inolvidable.

Química sexual

La terapeuta sexual y psicoemocional, Chris Kadesh, compartió una serie de señales que indican cuando dos personas tienen una intensa conexión sexual, un factor que hace del sexo algo magnífico. La experta explica que la química sexual es más profunda y compleja que la atracción física. Se trata de una energía poderosa y misteriosa que se presenta cuando estás cerca de alguien que te hace sentir una conexión especial, excitante y extremadamente profunda. No se necesita de comunicación verbal para que se transmita la química sexual, pues mediante gestos, miradas prolongadas y contacto físico te puedes dar cuenta si tienes este tipo de conexión con alguien. Cuando te topas con una persona con la que tienes este tipo de química, es posible que la catalogues con un buen desempeño en la cama.