Señales para saber cuando un hombre es infiel sexualmente

Sentir que te estás volviendo porque sospechas que te están siendo infiel, pero no tienes pruebas, es de lo peor que nos puede pasar. No se trata de ser paranoicas ni de buscar problemas donde no los hay, pero hay ciertas señales que pueden indicar que algo no anda bien. Es cuestión de poner atención a esas pistas sutiles que empiezan a dejar sin darse cuenta.

Una de las señales más evidentes van de la mano con la intimidad. Si de repente deja de buscarte, evita el contacto físico o pone excusas constantemente, podría significar que su deseo está siendo satisfecho en otro lugar. Pero también puede pasar lo contrario, que por culpa su deseo por el sexo aumente de 0 a 100.

Su actitud cuando está en el teléfono también puede ser una señal. Si de la nada lo cuida como si tuviera información de sensibilidad nuclear, cambia su contraseña o se molesta cuando le preguntas quién le escribe, algo puede estar ocultando.

Lo mismo pasa con los horarios y las excusas cero creíbles. De repente, parece que su trabajo extendió su horario, empieza a “ayudar a un amigo en crisis” sin entrar en detalles o se la vive en el gym, pero su cuerpo sigue exactamente igual.

Ahora bien, si de repente empieza a preocuparse en exceso de cómo se ve, o a arreglarse más de lo normal sin que haya un motivo claro, podrías preguntarte para quién está haciendo ese esfuerzo.

La señal más clara y triste es el cambio de actitud, ahora es distante, está irritable o simplemente no le interesa estar contigo. Si varias de estas señales te resuenan, lo mejor es enfrentar la situación con madurez. No se trata de espiar ni de hacerte daño buscando pruebas, sino de hablar con él y escuchar lo que tenga que decir.

Si al final descubres que sí es infiel, recuerda que la traición de alguien más no define tu valor. Mereces una relación que te haga sentir en confianza y donde el respeto no es opcional. Si esa persona no puede darte eso, entonces es momento de seguir adelante.