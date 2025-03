¿Cuánto se tarda un hombre en superar a su ex?

Cuando se trata de superar una relación se cree que los hombres lo pueden hacer mucho más rápido que las mujeres. La verdad es que cada persona vive el duelo de manera diferente, y aunque algunos pueden parecer indiferentes después de una ruptura, eso no significa que la hayan superado completamente.

Estudios como los de la revista Evolutionary Behavioral Sciences han encontrado que, aunque las mujeres pueden sentir un dolor más intenso al principio, suelen procesarlo mejor y recuperarse más rápido. En cambio, muchos hombres evitan enfrentarse a sus emociones, lo que puede hacer que la superación real tarde más de lo que parece.

El tiempo que tarda en olvidar a su ex depende de varias cosas. Si fue una relación larga y significativa, probablemente el impacto emocional sea mayor y el proceso para sanar sea más lento. También influye quién tomó la decisión de terminar, si fue él, puede que al principio sienta alivio, pero si no procesó bien la separación, el duelo podría aparecer después. Si fue su ex quien puso fin a la relación y él no estaba preparado, la herida puede tardar más en sanar.

Otro aspecto clave es su manera de afrontar las emociones. Algunos hombres intentan “superar” la ruptura distrayéndose con fiestas, trabajo o relaciones casuales, sin darse realmente el tiempo de procesar lo que sienten. Esta estrategia puede hacer que parezca que han seguido adelante, pero en realidad solo están posponiendo el duelo. En cambio, quienes enfrentan sus emociones, reflexionan sobre la relación y permiten que la tristeza haga su proceso suelen sanar de manera más saludable y genuina.

El tiempo exacto para superar una ruptura es diferente para cada persona, pero algunas investigaciones han intentado medirlo. Según un estudio, el promedio para empezar a sentirse mejor después de una ruptura es de tres meses. Otros estudios sugieren que el duelo puede durar entre seis meses y un año, dependiendo de la intensidad de la relación y de cómo se maneje la separación. Sin embargo, en algunos casos, los sentimientos pueden persistir por mucho más tiempo, sobre todo si la persona no ha trabajado en procesar la ruptura.

Al final, no hay un tiempo exacto para olvidar a alguien, y aunque los hombres pueden aparentar que lo logran rápido, muchas veces solo están evitando enfrentarse a lo que realmente sienten. Lo importante no es cuánto tiempo tarda, sino cómo se procesa la ruptura y qué se aprende de ella.