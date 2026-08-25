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Amor y Sexo

Así se ve la tensión sexual en una fotografía según la Inteligencia Artificial

¿Se puede reconocer la tensión sexual en una fotografía? La inteligencia artificial recrea cómo podría verse esa intensa conexión entre dos personas.

Agosto 25, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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La inteligencia artificial muestra cómo se ve la tensión sexual entre dos personas

Getty Images

¿Te ha pasado que sin cruzar una sola palabra con una persona, puedes sentir que hay una fuerte química sexual entre ustedes? Quizá miradas intensas que duran algunos segundos más de lo normal, sonrisas coquetas que aparecen de forma espontánea o contacto físico que electrifica la piel al más mínimo roce. A esta energía se le conoce como tensión sexual y ocurre más a menudo de lo que crees.

No es exactamente lo mismo que sentir atracción por alguien, pues la tensión sexual aparece cuando esa química se hace presente en la interacción y se mezcla con expectativa, curiosidad y emoción. Pero ¿como se vería esto plasmado en una imagen?

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Así se ve la tensión sexual entre dos personas, según la inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial es capaz de mostrar gráficamente cómo se ven algunas experiencias sensoriales, como los orgasmos e incluso la tensión sexual entre dos personas. ¿Cómo logra esto? Mediante la interpretación y representación de determinados elementos visuales que se asocian con la atracción. Por eso, al pedirle que mostrara cómo se vería la tensión sexual, la imagen generada destaca algunos elementos muy específicos:

Miradas intensas

Existe un tipo de contacto visual tan potente que es capaz de decir más que mil palabras. Cuando dos personas sienten atracción y tensión sexual, mantener la mirada fija el uno en el otro puede convertirse en una forma de comunicación no verbal. Cuando esto sucede, el resto del mundo parece ponerse en pausa porque ninguna de las dos personas parece estar completamente indiferente a la presencia de la otra.

La distancia entre los cuerpos

Cuando hay una tensión sexual intensa entre dos personas, ambas suelen acercarse inconscientemente hasta dejar espacios muy pequeños entre ellas. Esto genera una sensación de expectativa que intensifica la química y la atracción. La IA utiliza esta idea para representar una cercanía que todavía no se convierte en contacto, pero que se siente como tal.

El lenguaje corporal

Algunas señales de interés y tensión sexual entre dos personas son: un cuerpo ligeramente inclinado hacia otra persona, los hombros orientados en su dirección y la búsqueda inconsciente de proximidad. Sin embargo, esto debe mezclarse con otros elementos que indiquen atracción, pues en ocasiones una persona simplemente puede acercarse porque se siente cómoda o para comunicarse mejor.

Si quieres saber cómo se ve la tensión sexual en una fotografía, esto es lo que reveló la Inteligencia Artificial:

La inteligencia artificial muestra cómo se ve la tensión sexual entre dos personas

La inteligencia artificial muestra cómo se ve la tensión sexual entre dos personas

Material visual original generado por IA para el artículo

Inteligencia Artificial tensión sexual
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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