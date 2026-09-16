Sydney Sweeney y Ed Sheeran sufren una fuerte caída de seguidores tras sus polémicas: esto pasó en 24 horas

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un reflejo, no solo de la popularidad de los artistas, sino también la reacción del público ante las polémicas que los rodean, como ocurre actualmente con Ed Sheeran y Sydney Sweeney.

Ambos artistas se han convertido en el centro de polémicas y debates que, además de generar duras críticas hacia su trabajo y decisiones, también les han provocado una importante pérdida de seguidores en Instagram.

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¿Cuántos seguidores perdieron Sydney Sweeney y Ed Sheeran durante las últimas 24 horas?

Las polémicas de Sydney Sweeney y Ed Sheeran han tenido repercusiones en sus redes sociales, pero el impacto no ha sido igual, pues mientras la actriz registró una pérdida de seguidores relacionada con la controversia por una campaña publicitaria, el descenso del cantante ocurrió en medio de la polémica por su gira y las declaraciones de Macklemore sobre Palestina.

Pérdidas de Sydney Sweeney

Sydney tenía alrededor de 26 millones de seguidores en Instagram, pero su cifra comenzó a caer después de la polémica por su campaña para Novig, de acuerdo con datos de Social Blade, citados por Variety, la actriz perdió 136,848 seguidores el domingo y cerca de 68 mil el lunes, lo que representa una baja de más de 200 mil cuentas en dos días. Actualmente, su perfil ronda los 25.8 millones de seguidores.

Pérdidas de Ed Sheeran

Ed Sheeran habría perdido alrededor de 77 mil seguidores en Instagram tras la polémica por la salida de Macklemore de su gira, aunque algunas versiones en redes elevaron la cifra a casi 100 mil, los registros disponibles situaron la caída en torno a los 70 mil seguidores.

¿Por qué Sydney Sweeney y Ed Sheeran están perdiendo seguidores?

Ambos artistas han enfrentado críticas por decisiones que algunos usuarios consideran difíciles de conciliar con los debates sociales actuales.

Sydney Sweeney fue cuestionada por su campaña para Novig, una plataforma de apuestas deportivas de la que también es accionista, debido a la forma en que representa el cuerpo femenino.

Por su parte, Ed Sheeran quedó envuelto en una polémica tras la salida de Macklemore de algunos conciertos de su gira, luego de que el rapero expresara su apoyo a Palestina, y Sheeran aclaró que la decisión no dependió directamente de él y que buscó intervenir para resolver la situación.