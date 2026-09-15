Sydney Sweeney se ha vuelto a colocar en el centro de la polémica, la actriz que alcanzó la fama gracias a su actuación en Euphoria, ha sido severamente criticada debido a una serie de “declaraciones desafortunadas” o decisiones profesionales que no le han favorecido, incluso ha sido señalada como “pick me”.

El término “pick me” ha sido utilizado en las redes sociales para señalar a mujeres que supuestamente intentan sobresalir entre otras mujeres, con la intención de llamar la atención del sexo masculino, ¿pero qué hay detrás de esto?

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¿Qué significa ser una mujer pick me?

“Pick me” es una expresión que literalmente puede entenderse como “elígeme”, y se utiliza de manera despectiva para señalar a una mujer que aparentemente intenta diferenciarse de otras mujeres para resultar más atractiva o aceptable ante los hombres.

El comportamiento puede manifestarse de distintas formas: enfatizar que “no es como las demás”, presumir que prefiere convivir con hombres, minimizar intereses tradicionalmente femeninos o incluso criticar a otras mujeres para obtener reconocimiento.

¿Qué es una mujer “pick me” y por qué relacionan este término con Sydney Sweeney? Getty Images

¿Por qué señalan a Sydney Sweeney como pick me?

Sweeney ha sido blanco de críticas en redes sociales, ya que algunos usuarios cuestionan la manera en la que construye su imagen y carrera dentro de Hollywood, la discusión gira principalmente alrededor de su apariencia supuestamente sexualizada, su forma de hablar sobre la feminidad e incluso sus campañas publicitarias y entrevistas.

Las críticas tomaron mayor fuerza cuando protagonizó la campaña de American Eagle, que generó polémica en redes sociales, donde algunos usuarios la criticaron por reforzar determinados estándares de belleza.

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¿Qué es una mujer “pick me” y por qué relacionan este término con Sydney Sweeney? Instagram/@sydney_sweeney

A partir de ahí, algunas críticas comenzaron a utilizar el término “pick me” para cuestionar la manera en que Sweeney capitaliza su imagen y su atractivo, y la cosa empeoró con su participación en la última temporada de Euphoria, donde su personaje, Cassie, abrió un perfil de Only Fans.

Recientemente también protagonizó una campaña publicitaria para una casa de apuestas deportivas, donde se mostró con poca ropa, y atletas de todo el mundo la criticaron por sexualizar a la mujer en el deporte.

En redes sociales, algunos críticos consideran que Sweeney utiliza conscientemente esa imagen para llamar la atención y obtener aprobación, mientras que sus defensores sostienen que una mujer puede mostrarse sensual sin que eso signifique que está buscando ser “elegida” por los hombres.