Volver a ver la serie que nos cambió la vida hace diez o quince años nunca pasará de moda, pero lo que sí cambia es la perspectiva desde la que la ves. Lo curioso es que, al verla muchos años después, descubres que el personaje que tanto amabas no es tan caballeroso como creías. Porque crecer también significa entender que los celos no siempre son románticos, que insistir después de ser rechazada no demuestra cuánto amas a alguien y que querer retener a alguien en tu vida no es tan importante como tu paz mental.

Probablemente nuestras expectativas amorosas en aquellas épocas fueron moldeadas por hombres ficticios que en su momento parecían auténticas green flags. Pero ahora que tenemos un poquito más de experiencia en el ámbito amoroso y en lo que significa la responsabilidad afectiva, algunas historias de las series más icónicas se ven muy distintas.

Personajes de series que parecían green flags hasta que crecimos y volvimos a verlas

Chuck Bass — Gossip Girl

Empecemos por el más obvio: Chuck Bass. El protagonista de esta serie nos conquistó con una frase muy sencilla: “I’m Chuck Bass”. Porque durante años Chuck fue presentado como ese chico seguro de sí mismo cuya vida tenía resuelta y que su único objetivo era encontrar a la mujer correcta para descubrir que, en el fondo, podía amar. A pesar de que Blair logró sacar su lado más vulnerable, Chuck era manipulador, posesivo y poco empático.

La química entre Chuck y Blair sigue siendo indiscutible como entretenimiento. Como modelo de relación saludable… no tanto.

Mr. Big — Sex and the City

Carrie Bradshaw no fue la única que tardó años en entender el comportamiento de Big. Era un hombre misterioso, exitoso y sofisticado, lo necesario para llamar la atención de una mujer. Sin embargo, este personaje no tenía responsabilidad afectiva. En ocasiones se acercaba mucho a Carrie y luego ponía distancia sin dar explicaciones. Carrie pasó muchas temporadas intentando descifrar lo que Big sentía por ella porque él nunca le daba claridad. Y no, ninguna mujer tiene por qué pasar años tratando de descubrir los sentimientos de un hombre.

Damon Salvatore — The Vampire Diaries

Carismático y exageradamente seguro de sí mismo. A esto le sumas una chaqueta de cuero y unos hipnotizantes ojos azules, y todo parece perfecto. Pero cuando creces, te das cuenta de que Damon era muy controlador: tomaba decisiones por Elena, cruzaba límites constantemente y utilizaba la violencia cuando las cosas no salían como quería. La serie convirtió estas red flags en prueba de la intensidad de sus sentimientos.

Jess Mariano — Gilmore Girls

¿Cómo no íbamos a enamorarnos del chico que leía libros y entendía las referencias de Rory? Tan misterioso e intelectual que parecía ser perfecto. Pero actualmente podemos ver con más claridad algunas de sus red flags: era distante, poco comunicativo y desaparecía emocionalmente cuando Rory necesitaba respuestas. Sin embargo, cuando conforme va creciendo vemos a su personaje más centrado y maduro emocionalmente.

Lucas Scott — One Tree Hill

Lucas jugaba basketball, leía literatura, era sensible, escribía y podía hacerte sentir la chica más especial del mundo con sus frases profundas. Pero esto no impedía que terminara tomando decisiones que lastimaban a los demás. Su indecisión emocional no debió ser romantizada únicamente porque venía acompañada de poesía.

Derek Shepherd — Grey’s Anatomy

McDreamy. Con ese apodo prácticamente nos quitaron cualquier posibilidad de ver las cosas como en realidad eran. Neurocirujano, guapo, encantador y protagonista de una de las historias románticas más importantes de Grey’s Anatomy. Pero su lado no tan romántica implicaba ser orgulloso y cruel cuando estaba herido, mostrando una nula comunicación efectiva.

Ted Mosby — How I Met Your Mother

Ted estaba tan enamorado del amor que en ocasiones no valoraba a las mujeres que tenía en frente por su necesidad de encontrar a la indicada y vivir su perfecta historia romántica. Sus expectativas eran tan grandes que terminaba idealizando sus relaciones, pero hoy en día nos deja una gran lección: querer muchísimo una relación no significa que cualquier persona tenga que encajar en la historia que imaginaste para ti.

Ezra Fitz — Pretty Little Liars

Ezra parecía un 10 cuando comenzó la serie: guapo, inteligente y profesor de literatura. Pero volver a ver Pretty Little Liars siendo adulta hace prácticamente imposible romantizar la relación entre Ezra y Aria de la misma manera. Recordemos que Ezra le ocultó un sin fin de cosas a Aria, como el hecho de que sabía quién era ella antes de comenzar su relación y que había estado investigándola junto sus amigas para escribir un libro sobre Alison.

Ross Geller — Friends

Ross era inteligente, tenía un trabajo estable, quería casarse, formar una familia y estuvo enamorado de Rachel desde la adolescencia. Pero cuando volvemos a ver Friends, nos damos cuenta de los celos que siente cuando Rachel comienza a tener éxito en el área profesional. Sí, la amaba, pero en varios capítulos pudimos ver que parecía tener dificultades para aceptar que Rachel pudiera construir una vida en la que él no fuera el centro.