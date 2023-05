El Museo Británico de la Vagina resolvió la duda de muchos fanáticos de la precuela de Los Bridgerton, La reina Carlota

La serie de Los Bridgerton generó sensación en la audiencia por sus escenas sexuales, entre muchas otras cosas. Las secuencias de alto voltaje le dieron un plus al programa producido por Shonda Rhimes, pues incluso algunas de las posiciones sexuales de los personajes fueron recreadas por varios fanáticos. Por lo mismo, la precuela de Los Bridgerton, La reina Carlota, (que narra el matrimonio entre la joven reina Carlota y el rey George de Inglaterra) no se quedó atrás y también incluyó un par de escenas hot en sus capítulos; la que más dio de qué hablar fue la de El rey George practicándole sexo oral a la reina Carlota.

Pero ¿qué tanto sentido tiene que en el siglo XVIII se practicara ‘cunnilingus’?

¿Realmente había sexo oral en el siglo de La reina Carlota? Foto: Netflix

La reina Carlota: ¿se practicaba sexo oral en el siglo XVIII al igual que en la serie?

Fue el Museo Británico de la Vagina el que decidió sacar de la duda a los internautas y revelar si en el siglo XVIII se praticaba el sexo oral, considerando que ambos personajes están inspirados en los verdaderos reyes.

“Sentimos decir que no hay evidencias históricas concluyentes que confirmen ni nieguen que el rey George practicara sexo oral, por lo que hemos tenido que investigar las circunstancias”, coenzó revelando el community manager.

“Lo que tenemos que preguntarnos es si a un hombre del siglo XVIII se le ocurriría practicarlo, y la respuesta corta es: ¡sí! Los georgianos lo sabían todo sobre el ‘cunnilingus’. No es algo que haya sido inventado recientemente. Como podemos ver, el ‘cunnilingus’ formaba parte del ideario de la época y no estaba prohibido en matrimonios heterosexuales ni por la ley, ni por la religión. Tampoco era una práctica considerada una perversión patológica. La gente del pasado era, sencillamente, gente, que por cierto también practicaba sexo y a quienes les gustaba el sexo oral. Por lo tanto, aunque no podemos decir de forma certera que el rey George lo practicara, nada sugiere que no lo hiciera”, concluyeron.

Y es que, recordemos que los reyes tuvieron 15 hijos juntos, por lo que claramente eran partidarios de las prácticas sexuales.