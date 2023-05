La historia real de la reina Carlota (Queen Charlotte) de Los Bridgerton

¿Cuál es la historia verdadera de la reina Carlota (Queen Charlotte) de Los Bridgerton? Aquí te contamos algunas posibles teorías

Tras el éxito de Los Bridgerton, Netflix ha lanzado La reina Carlota (Queen Charlotte), spin-off que gira en torno a la joven monarca. Una temática clave de la serie es la cuestión racial, y es que los historiadores están divididos respecto a la raza de la soberana.

Aunque La reina Carlota es una obra de ficción, la monarca protagonista realmente existió y fue esposa de Jorge III del Reino Unido. El historiador Mario de Valdes y Cocom cree que Carlota era descendiente de una mujer negra.

La verdadera historia de La reina Carlota (Queen Charlotte) de Los Bridgerton

“Alfonso III de Portugal reconquistó un pequeño pueblo llamado Faro de manos de los moros. Exigió a la hija del gobernador como amante. Tuvo tres hijos con ella”, afirmó el experto a The Washington Post. Según Valdes, uno de sus hijos se casó con un miembro de la familia de la reina Carlota. Además, el historiador afirma que hay varios retratos que sugieren que Carlota era negra.

Esta teoría también se sostiene por la forma en que se describía a la soberana. Solía ser muy criticada por su físico, lo que sería un reflejo del racismo en la sociedad británica de la época. Por ejemplo, Screen Rant recuerda que Sir Walter Scott describía a Carlota y sus hermanos como “de un color enfermizo, con aspecto de orangután, con ojos negros y narices aguileñas”.

Por otro lado, la historiadora moderna Lisa Hilton declaró a Express que la teoría no es real. “No hay ni ha habido ninguna prueba de que la reina Carlota fuera negra. No, no había una rama negra de la familia portuguesa. La reina Carlota no era negra”, señaló. Por otro lado, el British Museum de Londres cuenta con varias caricaturas de la reina y en ninguna de ellas aparece como mujer negra.

¿QUÉ ES EL GRAN EXPERIMENTO?

En la serie se menciona El Gran Experimento, y es que la llegada de Carlota para casarse con el rey Jorge supone una gran oportunidad para que se produzca por fin la igualdad racial.

No hay pruebas que sugieran que hubo un Gran Experimento en la Era de la Regencia de Reino Unido de la misma manera que se describe en la ficción. Sin embargo, hay que destacar que la comunidad negra de Londres tenía una fuerte presencia y ascendía a al menos 20,000 personas en la época.

Por Europa Press