8 películas que rompen el mito de que necesitas pareja para tener un final feliz

¿A quién no le gustan las películas románticas? Durante años, estas historias nos han hecho soñar con protagonistas que encuentran al amor de su vida y viven felices para siempre; sin embargo, no todas las historias necesitan una pareja para tener un final feliz.

También existen películas que demuestran que la plenitud puede encontrarse en el amor propio, la amistad, la familia o simplemente en aprender a disfrutar de la propia compañía, porque tener una vida plena, va mucho más allá de sólo tener una pareja.

Te podría interesar: 9 Películas y series con finales completamente inesperados que te harán dudar de todo

Películas que demuestran que no necesitas una pareja para tener un final feliz

Estas películas nos demuestran que un final feliz puede tener muchas formas y que, en ocasiones, el verdadero triunfo consiste en elegirte a ti misma y vivir plenamente bajo tus propias reglas y sueños.

Legalmente rubia

Elle Woods llega a Harvard decidida a recuperar a Warner, pero en el camino, termina descubriendo que su verdadero triunfo está en reconocer su propia inteligencia, capacidad e independencia, y sin renunciar a su personalidad ni a su feminidad, demuestra que no necesita la aprobación de un hombre para alcanzar sus metas.

Al final, Warner deja de ser su objetivo y Elle entiende que su mayor victoria es todo lo que puede lograr por sí misma.

El diario de Bridget Jones

Bridget comienza intentando cambiarlo todo de sí misma para encontrar pareja, pero poco a poco descubre que no necesita ser perfecta para sentirse valiosa, y aunque la historia termina con un romance, su verdadero aprendizaje está en aceptar sus defectos y comprender que merece amor y respeto tal como es.

A todos los chicos: Para siempre

Lara Jean descubre que crecer también implica tomar decisiones por sí misma, y aunque Peter sigue siendo importante en su vida, ella decide apostar por la universidad y los sueños que realmente quiere construir, incluso si eso significa enfrentar distancia e incertidumbre.

La película muestra que una relación saludable no debería exigir renunciar a los propios proyectos, sino permitir que ambos crezcan sin perder su individualidad.

Bajo el sol de Toscana

Tras un divorcio, Frances llega a Italia y compra una villa en Toscana que decide restaurar mientras reconstruye su propia vida, y aunque surgen algunos intereses románticos, descubre que su verdadera transformación está en crear un hogar, rodearse de amigos y formar nuevos vínculos.

Esta película demuestra que un nuevo comienzo y una vida plena pueden construirse de muchas maneras, incluso sin depender de una pareja.

Mamma Mia!

En Mamma Mia!, el romance está presente, pero el vínculo entre Donna y Sophie es el verdadero corazón de la historia, pues Donna demuestra que una mujer puede construir una vida plena por sí misma, criar a su hija y superar los obstáculos sin necesitar una pareja para sentirse completa, aquí la familia, la amistad y los vínculos que elegimos también pueden ser un verdadero final feliz.

Valiente

Mérida rompe con el clásico papel de la princesa que necesita casarse para alcanzar la felicidad, su historia se centra en defender su libertad, tomar sus propias decisiones y fortalecer el vínculo con su madre, demostrando que elegir el propio destino y vivir de acuerdo con los propios deseos también puede ser un verdadero final feliz.

La boda de mi mejor amigo

Julianne está convencida de que debe terminar en pareja con su mejor amigo y hace todo lo posible para impedir su boda, pero finalmente comprende que no siempre podemos tener a la persona que queremos, y demuestra que aceptar una relación que no puede ser también forma parte de crecer y encontrar la paz lejos de expectativas románticas.

Cómo estar soltera

Alice termina su relación para descubrir quién es fuera de una pareja y, aunque al principio ve la soltería como algo temporal, Nueva York y sus nuevas experiencias le muestran lo contrario.

La película plantea que estar sola no significa estar incompleta y que la felicidad también puede encontrarse en la independencia, las amistades y en disfrutar de la propia compañía.

El amor romántico puede ser maravilloso, pero no es la única fuente de felicidad, la amistad, la familia, los sueños, la independencia y el amor propio también pueden convertirse en protagonistas de una vida plena.