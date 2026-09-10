Hay películas que tienen el poder de dejarte impactada y confundida. Son aquellas que terminan y necesitas quedarte viendo los créditos mientras intentas procesar tu existencia. Y es que un buen plot twist tiene ese efecto de hacer que todo lo que viste durante las últimas dos horas adquiera un significado diferente. Y lo mejor es que aquí no vamos a arruinarte ninguno: solo te diremos lo suficiente para que sepas cuál poner en tu próxima noche de películas.

Así que prepara las palomitas y, por favor, no googlees absolutamente nada antes de verlas.

9 Películas y series con finales completamente inesperados que te harán dudar de todo

Perdida

Una mujer que aparentemente tiene el matrimonio perfecto, desaparece el día de su aniversario de bodas. El principal sospecho es su esposo, quien naturalmente se ve arrastrado a las críticas del ojo público. Esta película se centra en los secretos de una y la pregunta de cuánto conocemos realmente a la persona con la que compartimos nuestra vida.

La empleada

Uno de los thrillers psicológicos y domésticos que más éxito han tenido durante los últimos años. Protagonizado por Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, la trama sigue a una joven busca un nuevo comienzo como empleada doméstica para una pareja adinerada, sin saber que la casa en la que vivirá esconde un secreto siniestro que cambiará su vida por completo.

Fractura

Esta película del 2019 te mantendrá confundida todo el tiempo y completamente pegada a tu asiento. Te hará vivir el suspenso y la angustia como si fueras un personaje más de la película. Protagonizada por Sam Worthington, la historia sigue a un hombre que deberá de resolver un gran misterio después de que su esposa y su hija herida desaparecen de la sala de emergencias.

Mente siniestra

Tras perder a su esposa, David intenta reconstruir su vida al lado de su hija, Emily, quien encuentra consuelo en Charlie, su amigo imaginario. Pero tras mudarse, el hombre se da cuenta de que el compañero imaginario de su hija podría no ser tan imaginario como él creía.

Juego perverso

Protagonizada por Joey King, este filme sigue la historia de un hombre y su esposa, quienes se enredan en una serie de engaños y mentiras en su intento por encubrir el crimen de su hija adolescente.

Dulces sueños, mamá

Dos hermanos gemelos comienzan a sospechar que su madre no es realmente su madre, quien acaba de someterse a una cirugía reconstructiva y mantiene su rostro vendado. ¿Quién está mintiendo y qué secretos se ocultan en su casa?

El hombre invisible

Una mujer logra escapar de una relación abusiva y violenta y se refugia en casa de un amigo. Poco después se entera de que su ex se ha suicidado, pero ella comienza a ser víctima de una extraña presencia invisible que le hace creer que él ha vuelto de alguna forma a su vida.

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana

Anna, quien tras la terrible pérdida de su hija tiene el corazón roto, pasa la mayor parte de su día viendo por la ventana, hasta que es testigo de un asesinato en casa del vecino y todo comienza a tornarse confuso. ¿Quién es el culpable? ¿El alcoholismo de Anna está relacionado con lo que creyó haber visto?

El vigilante

La familia Brannock compra una enorme mansión, pero justo después de mudarse comienzan a recibir extrañas cartas donde el remitente señala que la casa siempre ha pertenecido a su familia y amenaza con que los está vigilando de cerca. A esto se suma que los vecinos son muy extraños y poco amables, por lo que la familia empieza a sentirse insegura y a perder la confianza en su propia casa.